Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója bevezetőjében utalt rá, hogy a bevált rendezvények mellett az érdeklődőket új tartalmakkal is várják. Ezekről a kézműves házat szeptember óta vezető Kiss-Molnár István szólt. Bevezetésként említette a havonta jelentkező nyitott műhelygalériák napját, amit idén először február 11-én délután a farsang jegyében tartanak meg. Ez alkalommal a gyerekek a fánksütést is kipróbálhatják. A programhoz kapcsolódva hirdették meg Macskurák címmel a népi kézműves pályázatot farsangi álarcok elkészítésére. Erre általános iskolás gyerekektől várnak alkotásokat február 5-ig, a legjobbaknak járó díjakat február 11-én adják át. A kiírók szeretnék, hogy a pályázók ismerjék, tanulják meg a hagyományos népi kézműves technikákat, természetes anyagokat. A sorozat részeként a nyitott galériák napjain foglalkoznak majd a húsvéttal, tavasszal, pünkösddel is.

Február elsején nyílik és március 28-ig lesz látogatható az időszaki vitrinkiállításuk Pengeélen címmel, amely az újra keresetté vált magyar tradicionális és modern bicskákat mutatja be. Folytatódik a Bennünk élő múlt állandó kiállítás sorozata. A nyugat-dunántúli régió népművészetét mutatják be a három megye értéktárába felvett anyagok segítségével. A Nemzeti Művelődési Intézettel közösen szervezik a szeptember óta hetente megtartott Szakkör foglalkozásokat. Ezeken négy témával ismerkedhettek a résztvevők: nemezelés, békési hímzés, bútorfestés, gyertyakészítés Az elkészült anyagokat kiállításon mutatják be, mégpedig a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen.

Láss, ne csak nézz! címmel nyílik időszaki kiállításuk április 29-én, melyen a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete által kiírt fotópályázat anyaga lesz látható május 20-ig. Ezt pár nappal később követi az országos fafaragó pályázattal egybekötött kiállítás, ami június 21-ig fogadja az érdeklődőket.

Kiss-Molnár István szólt arról is, hogy a becsvölgyei Cserta Egyesülettel együttműködve néptáncosok továbbképzését hirdetik meg Ez jól illeszkedik a kézművesház profiljába, hiszen tökéletes környezetet biztosít, és a résztvevők néptánctudása mellett a néprajzi ismereteik is gyarapodnak. Négy tájegységgel foglalkoznak majd a kurzusokon. Elsőként Kalotaszeg lesz a téma, ezt Sárköz követi, majd Jobbágytelek és Zala kerül sorra. A programhoz kapcsolódik Schulcz Béláné népi iparművész vitrinkiállítása, amelyen gyöngyből fűzött ékszerek lesznek láthatók, illetve az alkotó foglalkozásokon mutatja be a tájegységekre jellemző viseletkiegészítők, nyakláncok készítését.

Az első félév nagy rendezvénye a prósza- és pünkösdi fesztivál. Ezen mesterségbemutatók, népi játszóház, népzene, néptánc, gasztronómia várja az érdeklődőket.

Június elsején a kézművesház naptárában a májusfa kitáncolása szerepel, mégpedig népi zenekarok, táncegyüttesek részvételével.

Mint az intézmény vezetője kiemelte, minden rendezvényt úgy állítanak össze, hogy a népművészet valamennyi ága megjelenjen a tárgyalkotástól a zenéig bezárólag.

A szakköreik sorából kiemelkedő a kovácsstúdió, amit kéthavonta szoktak megtartani egy-egy hétvégén, ám a felfokozott érdeklődés miatt gyakrabban kell megrendezni, mégpedig kezdő és haladó csoportra bontva. Népszerű a kosárfonó szakkörük, a hímzőstúdiójuk, valamint a komplex népi iparművészeti tárgyalkotó csoportjuk is.

Kiss-Molnár István végezetül szólt arról is, hogy nyáron az összes szakkörükhöz kapcsolódva rendeznek táborokat, például idén kerül sorra a 38. Gébárti komplex népművészeti gyermektábor. Ezekre az ország minden pontjáról várják az érdeklődőket, akik ez eddigi tapasztalatok szerint a fogadható létszámot meghaladóan szoktak jelentkezni.