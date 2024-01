Ezt Horváth Gábor, a polgármesteri hivatal humánigazgatási csoportvezetője fogalmazta meg köszöntőjében hétfőn a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága által tartott sajtótájékoztatón.

Havasi Bálint főigazgató ehhez kapcsolódva jelentette be, hogy idén megpályázzák a Közösségi Múzeum címet. Ehhez meglévő projektjeiket erősítik, és ebben fontos állomás lesz az a kétnapos szakmai műhely is, amit e témakörben rendeznek Nagykanizsán és Zalaegerszegen február végén.

Szólt arról is, hogy a Göcseji Múzeumban sok évre tekint vissza a közösségi régészet. Ez segítségükre volt egyebek mellett a pálos monostorok kutatásában is. Ennek eredményeit is bemutatják júniusban Pálosaink, a fehér barátok című kiállításon. Folytatódnak augusztusban a régészeti kutatások Fenékpusztán is, ahol 130 évnél régebben zajlanak feltárások, tette hozzá.

A múzeum alapítója, Szentmihályi Imre születésének 100. évfordulójára emlékezve tartanak konferenciát, számolt be a március 18-ára tervezett rendezvényről dr. Kostyál László tudományos igazgató. Ennek anyagát jövőre évkönyvben is kiadják. Májusban a levéltárral és az önkormányzattal közösen rendezendő konferencián a 19-20. századi szórakozás, társasági élet lesz a téma. Ősszel pedig a zalaegerszegi szőlő- és borkultúra történeti vetületei kerülnek terítékre. A kiállítások sorából kiemelte az idén 70 esztendős Budaházi Tibor festőművész novemberre tervezett Göcseji Múzeumbeli kiállítását. A Zala vármegyei tárlatuk pedig már három helyszínt is megjárt, most épp Alsólendván látható, és eljut majd Csáktornyára és Marosvásárhelyre is. Krosnóban, a Kézműves Múzeumban pedig Németh Miklós grafikus, a falumúzeum munkatársának kiállítás lesz látható. Több kiadvány megjelentetését is tervezik a múzeumi kutatásokról, és emellett publikációs lehetőséget nyújtanak a levéltár munkatársainak is, és idén adják ki dr. Vándor László kötetét Egervár történetről, tette hozzá.

Rejtélyek, sorsok, múmiák címmel nyílik különleges tárlat február közepén a Mindszentyneumban. A rendezvényeik sorából kiemelve erről Csengei Ágota, az intézmény vezetője szólt. A Magyar Természettudományi és a váci Tragor Ignác Múzeum közös vándorkiállításán a váci Fehérek templomában feltárt kriptában talált koporsókat, illetve bennük nyugvó mumifikálódott holttesteket mutatják be. Ősszel kiállítást szentelnek a 2004-ben boldoggá avatott IV. Károly élete utolsó éveinek.

Varjú András, a tavaly 20 ezer látogatót fogadó falumúzeum vezetője úgy fogalmazott, az értékmegőrzés mellett a megújulásnak szentelik ezt az évet. Megszokott rendezvényeik mellett újdonság lesz ősszel a zalai táncháztalálkozó. A felújított Klügel-orgona megszólaltatása is rendszeressé válik, hangversenyt is terveznek rögzíteni, mégpedig bakelitlemezre. Falumúzeumi családi barangolásokat indítanak Pálfi Gyuri kalandja címmel Balaton László vezetésével. Technikai fejlesztéseikkel pedig a kor követelményeinek kívánnak megfelelni, segítendő például a halláskárosultakat, hogy élménnyé váljon számukra a skanzen látogatása.

A sajtótájékoztatón mutatkozott be Novák Fanni múzeumpedagógus, illetve az intézmény kabalája, a bagoly, ami még névadásra vár, mégpedig a gyerekek által, hiszen az ő segítségével akarják a legfiatalabbakat is megnyerni és bevezetni a múzeumok világába.