Horváth Imre 1997 óta dolgozik a Göcseji Múzeumban, mint farestaurátor. Az intézmény támogatásával elvégezte a Képzőművészeti Egyetemet, ahol fa-bútor tárgyrestaurátor művész végzettséget szerzett. 2016 óta vezeti a múzeum műtárgyvédelmi osztályát. Nyitott az új ismeretekre, folyamatosan törekszik a szükséges új információk, kompetenciák, módszerek megismerésére és elsajátítására, majd az így megszerzett tudás hasznosítására munkája során, átadva új ismereteit kollégáinak is. Rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és tanulmányutakon, jelen van szakmája országos közéletében is. Feladatkörét a múzeumban megbízhatóan, nagyfokú önállósággal végzi, tevékenysége az intézmény munkájának egyik legfontosabb láncszeme. Beosztottjait nagy szakmai hozzáértéssel és kollegiális empátiával irányítja. A vármegyei hatókörű múzeum munkatársaként ellátja a megyei állományvédelmi felelős feladatkörét is, ennek keretében rendszeresen megfordul a vármegye múzeumaiban, felméri az ott őrzött műtárgyállomány tárolási körülményeit, szakmai tanácsokat ad a problémás helyzetek megoldására, segítséget nyújt pályázatok összeállítására. Műtárgyvédelmi tevékenysége mellett az intézményi kiállítások tervezésének és építésének egyik irányítója. Részt vesz a múzeum ismeretátadási tevékenységében is, munkáit publikációk, előadások keretei között is bemutatja. Jó viszonyt ápol kollégáival, pozitív szemléletével is elősegíti a jó munkahelyi légkör fenntartását. Munkájával, igényességével, szorgalmával komoly szerepet tölt be a Göcseji Múzeum eredményeiben, szakmai sikereiben.