Mindezt persze csak játékosan a Griff Bábszínház szombati családi napján. Az immár hagyományosnak nevezhető, évente többször megrendezett programon most is a környezet védelme került a játékok középpontjába. Szücs István, az intézmény igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy pár éve pályázati támogatás segítségével hozták létre a Négy égtáj névre keresztelt játszóterük ügyességet fejlesztő eszközeit, mégpedig a kecskeméti Tintaló Társulás közreműködésével. Utóbbi, Sisak Péter és Sipos Katalin is eljött a családi napra, és elhozta 25 nézőt befogadó a Minicirkuszt, ahol négy előadáson fogadták a “kisméretű nagyérdeműt”, azaz a gyermek közönséget, de persze a kíváncsi felnőttek is befértek.

Az egész napos programban a Griff három bábelőadást is kínált az érdeklődőknek, akik szép számmal érkeztek, és a nézőtér minden alkalommal megtelt, köszönhetően a repertoárnak, ami a legkisebbektől az iskoláskorig kínált mesés történeteket.

Az előadások között pedig, ha éppen a játékokba is belefáradtak a gyerekek, Nagyari Katalin irányítása mellett kézműveskedhettek is.