59 perce
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Cinema City: 14.00, 17.00, 20.30 Ferrari (amerikai életrajzi dráma); 11.20, 14.20, 16.40, 19.45 Aquaman és az elveszett királyság (amerikai fantasy); 20.20 A győztes gól (amerikai vígjáték); 10.00 Masha és a medve 2 - Dupla móka (orosz animációs film); 10.20, 11.50 13.00, 15.30, 18.00 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 11.00, 15.45 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 17.45 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.15 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 15.30 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 15.45 Hátralévő életem első napja (olasz dráma); 17.00, 19.30 Ferrari (amerikai életrajzi dráma); 17.45, 20.00 Aquaman és az elveszett királyság (amerikai fantasy); 18.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.30 A győztes gól (amerikai vígjáték)