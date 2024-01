Az immár közel negyedszázada zenés kikapcsolódást kínáló januári eleji zenekari műsor első felében klasszikus zeneművek (Johann Strauss, Lehár Ferenc) szólaltak meg, a második részben szórakoztatóbb jellegű muzsika hangzott fel a fúvós hangszereken, így hallhatott a közönség filmzenét és újévi hangulatú popzenei átiratokat. Például a hajdan népszerű, 2019-ben elhunyt cseh könnyűzenei énekes, Karel Gott dalai is és a hetvenes években közismert Village People amerikai diszkóegyüttes szerzeményei szerepeltek a repertoárban. A ma Vörös István vezette együttest néhány műsorszám erejéig vezényelte a szombati újévi hangversenyen Farsang László is, aki 1975-ben alapította a zenekart. Örvendetes, hogy a jelenleg 55 taggal - a legfiatalabb 14 éves - működő muzsikus csapat korábbi tagjai sem szakadtak el szülővárosuktól és első zenekaruktól, a zalaegerszegi koncerteken visszajáró fellépők azok is, akik profi zenészekként működnek többek között a fővárosban. A zenekar utánpótlását a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei adják.