Több mint három évtizede évről évre kiadja az önkormányzat a ma már színes, általában 120 oldalas kiadványt. Az elsőt 1992-ben Guitprechtné Molnár Erzsébet akkori polgármester jelentette meg, s azóta valamennyi településvezető folytatja e hagyományt. Nagy Ferenc nevéhez már tizenegy kalendárium kötődik.

– Egy ilyen évkönyv kiadása nem kis feladat, hiszen a cikkek írása, a fotók elkészítése, összegyűjtése s a kiadvány megszerkesztése sok időt, energiát igényel – fogalmazott Türje első embere. – A szerkesztők, közreműködők önkéntesen végzik ezt a munkát, mind a mai napig. Polgármesterségem kezdetekor Czimbalek Tiborné, Pacsi Krisztián, Czeili Gergő, Kocsis Erika, Badics Margit és Nagyné Szabó Éva segített sokat, azóta pedig egyre többen bekapcsolódnak a kalendárium összeállításába.

A kötet szerkezete nagyjából állandó, az elmúlt évről szóló polgármesteri beszámoló mellett az óvoda-bölcsőde s az álalános iskola számadása olvasható, valamint a helyi civil közösségekről, a sport- és kulturális életről is szólnak írások. A múlt megidézésében mindig a falu egy-egy idős embere segít, és számos érdekfeszítő cikk szól Türje történetéről.

– Mindig nagy dilemma a borítókép kitalálása – folytatta Nagy Ferenc. – Ez általában legnagyobb kincsünket, az Árpád-kori templomot ábrázolja, más-más évszakban, szögből, megközelítésben. S az is hagyomány – és ez most is így volt –, hogy a helyiek karácsonyra, egy kis csomag kíséretében kapják meg a község kalendáriumát.

A kötet elkészítésében ezúttal sokat segítettek az „Ügyes kezek, makacs fejek” egyesület, a Táncolni szeretők csoportja s az Őszirózsa nyugdíjasklub tagjai. A kiadvány pedig az elszármazottak körében is népszerű és keresett, hiszen aki kötődik e faluhoz, annak szeretete és érdeklődése megmarad, akár évtizedekkel elköltözése után is, szögezte le a polgármester.