A francia klasszikus színmű az 1600-as években íródott, de mit sem vesztett érvényességéből, ezt igazolja, hogy Franciaországon kívül a világ valamely pontján mindig műsorra veszik a színházak, ugyanúgy, ahogy a szókimondó szerző másik darabját, a Fösvényt.

– Mondhatni, hogy jómagam éppen a Fösvényben debütáltam Valér szerepében 1984-ben, amikor Zalaegerszegre szerződtem. Ennek negyven éve – mondta a színművész-rendező, amikor a kedd esti próba előtt kérdeztük. – Beavató előadás volt az MMIK-ban, Zsótér Sándor dramaturgként vezette végig a diákokat a darabon.

Molière-rel kerülgették később is egymást, ami nem csoda, hiszen a francia író a drámairodalom megkerülhetetlen alakja.

A Tartuffe a hiszékenység története, a jelenség maga is időtlen, mintha semmit sem változtunk volna 400 év alatt. A darab erejét bizonyítja, hogy a kemény üzenet miatt a maga korában a párizsi érsek nyomására be is tiltották. Azután XIV. Lajos, a király engedélyezte, talán nem függetlenül attól, hogy a végén mégiscsak megjelenik a megnyugtató igazságtétel, a néző felszabadulhat, a csalót utoléri a sorsa.

– Szándékaink szerint a díszletek, jelmezek hivatottak szimbolizálni a mondandó időtlenségét – teszi hozzá Farkas Ignác. – Nem Vas István, hanem Petri György fordítását használjuk, a nyelvezet ezért modernebb és nyersebb, ahogy a mai világunk is, a mai nézőhöz ez is közelebb hozhatja a mondandót a közönséghez.

Noha a helyzetkomikum erőteljessége miatt elvileg komédia a színmű műfaja, „Molière-t nem lehet elhülyéskedni”, idézte a magyar színházművészet meghatározó egyéniségét, Major Tamást Farkas Ignác.

– Külön-külön minden helyzet komikus, de nagyon is komoly és tragikus az eredmény, hiszen a férj szemét csak nagyon nehezen tudják felnyitni azok a családtagok, akik időközben rájönnek a házba befogadott Tartuffe képmutató álszentségére.

A darab próbafolyamata nem volt izgalom nélküli, nem várt egészségügyi gondok és gyógykezelés miatt Pernelle asszony szerepét Ecsedi Erzsébettől Czegő Terézia kellett, hogy átvegye menet közben. Az energiatakarékossági intézkedések miatt – december közepétől január 9-ig zárva volt a zalaegerszegi színház épülete – pedig néhány hétig a színészház egyik lakásában próbáltak önszorgalomból, mivel a dialógusok csak akkor bontakoznak ki, ha partnerrel próbálhatnak a színészek. Ekképp az utolsó tíz nap megfeszített munkával, mégis jó hangulatban telt, emelte ki a rendező.