Az intézmény azzal a nem titkolt céllal indította el a kezdeményezést, hogy barátságos, esztétikus, otthonos környezetet alakítsanak ki, mellyel befolyásolhatják az iskolába lépők viselkedéskultúráját. A nagykanizsai Lengyák István galériavezető pedagógus továbbá kiemelte: a kiállításokkal színvonalas, gazdag élményalapot adnak a gyerekek lelki, szellemi fejlődéséhez. Felkeltik a tanulók és a látogatók érdeklődését a művészetek, elsősorban a képzőművészet iránt. Elősegítik a nagykanizsai, a zalai, a hazai és határon túli magyar alkotók, valamint más nemzetek művészeinek megismerését. Sőt bemutatkozási lehetőséget adnak az iskola diákjainak is, hogy a látogatók képet kaphassanak az ott folyó művészeti nevelésről.

- E célok elérése érdekében iskolánkban az elmúlt 33 esztendőben több mint 330 tárlatot rendeztünk a festészet, grafika, szobrászat, fotóművészet, kerámia, történelem, iparművészet, valamint a népművészet különböző ágainak témakörében, közel 410 alkotó közreműködésével - összegzett Lengyák István. - A zenés irodalmi megnyitóhoz, melyben diákok szerepelnek sok segítséget kaptunk a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI növendékeitől és tanáraitól, a Hevesi Sándor Versmondó Kör és a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának tagjaitól, valamint a Kanizsai Fiatalok Egyesületétől. Tárlataink megrendezését ebben az évben is támogatja a város önkormányzata, iskolánk alapítványa, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal közössége és több vállalkozó.

Hozzátette: az évet január 10-én Festéssel a mulandóság ellen címmel Halmi Norbert Sándor kiállítása nyitja. A 19 éves fiatalt már gyermekkorában megérintette a művészet szeretete. Pasztell és olaj technikával dolgozik. Az impresszionizmus, azon belül a plein-air stílusirányzat áll legközelebb hozzá. Témáit főleg a természet, ezen belül a mulandóság érzésének megjelenítése adja.

- Ezt követően január 31-én „Heje-huja vigalom!” címmel a "hevesis" diákok farsangi tárlata kerül a falakra - mesélte Lengyák István. - Vagyis folytatódik régi hagyományunk, mely szerint februárban a karneválok időszakára tanítványaink díszítik fel a galériát. Az előző évekhez hasonlóan a farsangra készült munkák vidámsága átszáll a gyerekekre a maskarázások, a téltemetés időszakában és a hercegválasztás, az iskolabál ugyanolyan vidám lesz, mint ilyenkor az iskola osztálytermei és aulája.

Február 28-án pedig a nagykanizsai Kurta Lilla Filmes emlékeim vonzásában című gyűjteményét tárja a közönség elé. Tehetségét már kipróbálta a színjátszásban, versmondásban, az énekművészet több ágában, de még a filmezésben is. Rájött, hogy a folyatott vízfesték technikával különleges, egyedi alkotásokat készíthet. Ötödik éve résztvevője a londoni Comic Con rendezvényeknek, ahol hatalmas sikernek örvendenek alkotásai.

- A tavaszt április 10-én Lelkem színes fényei címmel Bódis Oxána pedagógus-festőművész tárlata várja az érdeklődőket - mondta. - Őt követi május 8-án Fohászaim címmel Stekly Zsuzsa tűzzománc képeinek kiállítása, majd június 3-án a diákok, a tanév végéhez közeledve mutatják be az év során készített művészeti alkotásaikat.

Lengyák István már az őszi programról is szólt. A teljesség igénye nélkül megemlítette, hogy Kreiner Roland az erdő szerelmese a természetfotóit köti csokorba, Kőszegi Csaba akvarell festményeiből válogat, illetve a kendlimajori Nemzetközi Művész Telepről ismert Verebélyi Diána képzőművész is bemutatkozik a Hevesi-galériában.

- Az ingyenes látogatható kiállítások zenés-irodalmi megnyitóinkat mindig szerdán tartjuk - invitálta a közönséget. - A diákoknak 14.30 órakor, a felnőtt közönségnek 18 órakor, de a kora délutáni tárlatnyitón a szülők, nagyszülők is részt vehetnek. Galériánk látogatói közt az óvodás, iskolás és más csoportokat is örömmel látjuk. Külön kérésre tárlatvezetést is tartunk.