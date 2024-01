RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Király-Zalai Viktóriával) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel 12.00 Zene – Egerszeg Rádió 14.00 A’la Carte (üzenetek és jó zenék) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 TOP 30 (heti slágerlista Németh Mikivel) 21.00 Zene – Egerszeg Rádió

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 05.45–07.00 Reggeli műsor 07.00 Hírek 07.05 Slágerkívánság 09.00 Kuckó Mackó – Csacska rádió (ismétlés) 09.45 Vasárnapi elmélkedés 10.00 Poénvadászat – Álmodók – Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése – Ismerős hangos ismeretlen történetei 11.00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12.30 Szóvá teszem 13.00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14.00 Muzsikaszó, jókívánság 17.00 Hírek 18.00 MMR 60 – Ismerős hangok ismeretlen történetei (ismétlés) 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ismétlés) 21.00 Álmodók (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 7.30 Mesesarok (mese válogatás) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Képújság 15.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 16.30 Mesesarok (mese válogatás) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 18.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 18.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 19.00 Forgószínpad (színházi magazin) 19.30 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 21.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 7.00 Újház 7.30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó 8.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 8.30 Kifutón túl 9.00 Recept-Túrák 9.15 Zenélő advent 9.35 Itt né, Székelyföld 10.25 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 10.55 Lapozó 12.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 12.30 Dombvidék best of 13.00 KanizsaKult best of 13.30 Kommentár nélkül 13.55 Kibeszélő 14.25 Napi Kanizsa 14.50 Közérdekes best of 15.20 Szertár 15.50 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 18.10 Mise – Istentisztelet 19.10 Balasport best of 19.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 19.50 Sztárportré 20.20 Diagnózis 20.50 Kanizsa történeti hétfők I-II. rész (ismétlés) 21.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 0.10 Mise – Istentisztelet 1.10 Balasport best of 1.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 1.50 Sztárportré 2.20 Diagnózis 2.50 Kanizsa történeti hétfők I-II. rész (ismétlés) 3.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Savaria Filmfesztivál: Piedone nyomában 6.55 Hargita TV: Székelyföld Magazin 7.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 7.35 Kukkantó 8.00 Objektív (közéleti magazin) 8.30 Határtalan 9.00 Savaria Filmfesztivál: Piedone nyomában 9.55 Hargita TV: Székelyföld Magazin 10.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 10.35 Kukkantó 11.00 Objektív (közéleti magazin) 11.30 Határtalan 12.00 Képújság 17.50 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 18.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 18.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 19.00 Generációnk 19.28 Savaria Filmfesztivál: Anygyali történetek a pokolból 19.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 20.00 Göcsej Filmfesztivál: Madarassy 70 20.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 21.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 21.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 22.00 Generációnk 22.25 Savaria Filmfesztivál: Anygyali történetek a pokolból 22.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 23.00 Göcsej Filmfesztivál: Madarassy 70 23.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések