RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló, Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Pápáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Kvantum 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Dokumentum műhely: Ami él, az élni akar – 150 éves a makói Lenhardt szíjgyártó család 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 KanizsaKult 7.30 Info blokk 8.00 Dombvidék 8.30 Híradó 8.45 Göcsej Filmszemle 2022: Mag, majd Kócos 9.45 Székelyföld Magazin 10.10 Info blokk 10.40 Lapozó 12.00 KanizsaKult 12.30 Dombvidék 13.00 Göcsej Filmszemle 2022: Mag, majd Kócos 14.00 Székelyföld Magazin 14.25 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk 19.30 KanizsaKult 20.00 Híradó 20.15 Kukkantó 20.40 Göcsej 2022 Filmszemle: The Story of Lily Ebert 21.10 Európa diplomás természeti kincseink 21.35 Info blokk 22.05 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk 1.30 KanizsaKult 2.00 Híradó 2.15 Kukkantó 2.40 Göcsej 2022 Filmszemle: The Story of Lily Ebert 3.10 Európa diplomás természeti kincseink 3.35 Info blokk 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Egy csipetnyi szó: Bebe 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 Székely László díszlettervező 8.37 Marosújvár 8.43 Ninive 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Egy csipetnyi szó: Bebe 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 Székely László díszlettervező 11.37 Marosújvár 11.43 Ninive 12.00 Képújság 18.00 Egy év a méhesben 18.32 Zalai krónika 18.47 Falvak Vasban: Csempesz 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel 19.45 Narancs útlevél 20.05 Az ismeretlen Kárpátalja 21.00 Egy év a méhesben 21.33 Zalai krónika 21.47 Falvak Vasban: Csempesz 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel 22.45 Narancs útlevél 23.05 Az ismeretlen Kárpátalja 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Felújítás előtt a 75-ös főút, sajtótájékoztató a közlekedési államtitkárral – A Magyar Kultúra Napja Lentiben, színházi előadással – Visszatekintő rovat: Kulturális fesztivál Lentiben a City Cooperation projekt keretén belül (2013) – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 A 2024. január 30-i, keddi műsor ismétlése: Vince nap Nován – Magyar Kultúra Napja Lovásziban – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések