RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A’la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Majd más-kor 21.05 Dokumentum műhely: Megjövendölt vég 21.10 Dokumentum műhely: Sírás és fogcsikorgatás 21.20 Dokumentum műhely: Skicc 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Közérdekes best of 7.30 Info blokk 8.00 Állattár best of 8.30 Híradó 8.45 Zenélő advent 9.15 Diagnózis 9.45 Gogo George 10.30 Info blokk 11.00 Lapozó 12.00 Közérdekes best of 12.30 Állattár best of 13.00 Zenélő advent 13.30 Diagnózis 14.00 Gogo George 14.45 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Szertár 19.00 Info blokk 19.30 Közérdekes best of 20.00 Híradó 20.15 Zenélő advent 20.35 90 perc szabadság 21.35 Info blokk 22.05 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Szertár 1.00 Info blokk 1.30 Közérdekes best of 2.00 Híradó 2.15 Zenélő advent 2.35 90 perc szabadság 3.35 Info blokk 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Ábra 6.44 Le a bikával 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Polgár 40 8.38 A fekete ágy 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Ábra 9.44 Le a bikával 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Polgár 40 11.38 A fekete ágy 12.00 Képújság 18.00 Diagnózis 18.35 Aquatic vizuál 18.40 Rigmus 18.42 Egy malomban őrlünk 19.00 Híradó 19.15 Balatoni Mozaik 19.45 Egy csipetnyi szó: Szabi 20.15 Balasport 2023 20.45 Egy elveszett napló nyomában 20.57 Gyakorlatok visszhangra 21.00 Diagnózis 21.35 Aquatic vizuál 21.40 Rigmus 21.42 Egy malomban őrlünk 22.00 Híradó 22.15 Balatoni Mozaik 22.45 Egy csipetnyi szó: Szabi 23.15 Balasport 2023 23.45 Egy elveszett napló nyomában 23.57 Gyakorlatok visszhangra 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Lezárták a "Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben" című projektet – Adventi gyertyagyújtásra a fűzsátornál – A Város Napja 2019-ben – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2023. december 26-i, keddi műsor ismétlése: Jézuska-várás Iklódbördőcén – Idősek köszöntése Pákán – Falukarácsony Csesztregen – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések