A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényről Göncz Tamás főszervező lapunknak elmondta: az eddigi börzék bebizonyították, hogy a digitális világban is van érdeklődés a fizikai hanghordozók iránt, s meglepő módon nemcsak a bakelit vagy vinyl albumok értékelődtek fel, de a CD-ket és a kazettákat is egyre többen keresik. A szombati rendezvénytől azt is várják, hogy a karácsony közeledtével még többeket vonz be a Göcsej Tudásközpontba, amelynek emeletén, kellemes környezetben 10 és 15 óra között böngészhetnek majd az érdeklődők a kínálatból. Göncz Tamás azt is hozzátette: az eddigi visszajelzések alapján nemcsak Zalából, de a Nyugat-Dunántúl több pontjáról, valamint vélhetően a fővárosból is érkeznek gyűjtők a X. Zalaegerszegi Lemezbörzére.