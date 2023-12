Nemcsak a fellépő zenekart mutatta be, de Luca napja, azaz december 13-a apropóján búzát is szentelt. Egy régi hagyomány szerint ugyanis eleink a következő év termését igyekeztek a Luca-búza keltetésével megjósolni. A december 13-án elvetett búzaszemek rendszerint karácsony tájára zöldültek ki, így azzal gyakran díszítették az adventi oltárt is.

A Szironta együttes mintegy háromnegyed órás műsorában klasszikus zeneművek és modern darabok egyaránt helyet kaptak. A program különlegességét a zenekar által megszólaltatott hangszerek adták, a Szironta ugyanis olyan speciális bronz-réz ötvözetű amerikai harangokat használ, amiket a csupán egyetlen irányba elmozduló, szabályozott ütőszerkezettel, valamint „verők” segítségével szólaltatnak meg. Az általuk keltett hangok magassága a harangok méretéből adódik, így a négy zenész a koncert folyamán, akár egy-egy dal előadása során is több tucatnyi hangszert vett a kezébe.

A koncert közben Sólyom Balázs, a zenekar tagja azt is elmondta: több európai ország érzésvilágából válogatnak, de természetesen az amerikai ünnepváró hangulatot is megidézik koncertjeiken, többek közt a Trans-Siberian Orchestra dalainak feldolgozásával. Érdekességként megjegyezte még: a talán legismertebb ünnepi melódiának, a Jingle Bells-nek eredetileg nem is volt köze a karácsonyhoz.