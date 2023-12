Szó, ami szó, szerencsések a botfaiak: citerazenekaruknak köszönhetően immár második alkalommal hangolódhattak az ünnepekre saját templomukban, előző nap a kertvárosiaknak volt hasonló élményben részük. A lelkes citerások városrészük hírnevét karácsonyi koncertjükkel korábban az olai Jézus Szíve és a belvárosi Mária Magdolna templomban is öregbítették, de elvarázsolták ünnepi zenéjükkel például a pókaszepetki, a jáki és a sorokpolányi templomok híveit is.

A citerás karácsonyi koncertre még pótszékeket is kellett betenni a botfai templomba

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az országban először a Botfai Citerazenekar bizonyította be, hogy az egyházi muzsika is "jól áll" a népi hangszernek, köszönhetően vezetőjüknek, Némethné Némethy Csillának, aki citerára hangszerelte a dalokat, a szakrális, s a komolyzenei műveket. Méghozzá olyan sikerrel, hogy a hallgatóság előadás közben időnként vonósok, sőt, még egy zongora hangját is hallani vélte. Ráadásul a tíz citerás - Némethné Némethy Csilla, Kocsisné Varga Ildikó, Salamon Adrienn, Salamon Anett, Zsuppányi-Sipos Ágnes, Zsédely Judit, Horváthné Németh Szilvia, Németh Péter, Takács András és Dömötör Balázs - jó hangú énekes is, így kristálytisztán tolmácsolták Wolf Péter Ave Maria; Cohen Hallelujah; a Csendes éj, Ó gyönyörű éjszaka és a többi ikonikus karácsonyi dal hosszú sorát. S, hogy az egy órás koncertből a zene édestestvére, az irodalom se hiányozzon: Bíró András Ady Endre Karácsonyi Rege című költeményével állt a közönség elé. A zenekar tagjai kérdésünkre úgy saccolták: minimum 3 és fél órán át tudnának megállás nélkül játszani úgy, hogy egyetlen dalt, zeneszámot sem ismételnének meg. Sokat gyakorolnak, a karácsonyi koncertre például már októberben - szavaikkal élve: szüret után - elkezdték a felkészülést. Nem véletlen hát, hogy a műsor végén, a templomokban kuriózumnak számító hatalmas vastapsot kaptak.

A koncertről nem hiányoztak a gyerekek sem

Fotó: Fincza Zsuzsa

A botfai karácsonyi koncert a helyi polgárőr egyesület jóvoltából forralt boros, gyümölcsteás baráti beszélgetéssel zárult.