A 2003-ban alakult kórus ma a szintén Lovásziban tevékenykedő Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület égisze alatt működik, együtt igyekeznek a kulturális életet színesíteni, a falusi életet gazdagítani a községben és a környéken. Legutóbb a falukarácsonyon léptek fel és köszöntötték is a kórus tagjait a jubileum alkalmából, azonban a hölgyek - hiszen jelenleg a női nem képviselteti csak magát a kamarakórusban - azt tervezik, hogy 2024 tavaszán koncerttel lepik meg a nagyérdeműt, melyre a régi tagokat is meghívják és megfogalmazzák a terveiket a jövőre vonatkozóan.

– A 20 évvel ezelőtti augusztus 20-i fellépés után mindenki, aki ennek részese volt annyira megszerette a közös munkát, hogy együtt maradtunk és zenéltünk tovább – kezdte Boa Szilvia a Mixolíd Kamarakórus vezetője. – Már az első öt évbe sok munkát beletettünk az együttesbe, akkor egy nagy koncerttel zártuk azt az időszakot, még vegyeskarként. Voltak már olyan fellépések mögöttünk, amikre büszkék voltunk, például Budapesten a Gellért Szállóban énekeltünk Károlyfi Zsófia festőművész kiállításmegnyitóján, felléptünk a szécsiszigeti, a lenti templomban is, szerepeltünk közösen Székely Miklós orgonaművésszel, illetve a veleméri templomban is közönség elé léptünk, amire, ha visszagondolunk, ma is libabőrösek leszünk. Delegálták a kórust mint a régió küldöttét Győr-Moson -Sopron megyébe annak idején, de felléptünk esküvőn, a keszthelyi dalünnepen, ami azóta is emlékezetes. Vagyis már az első időszakban voltak olyan pozitív dolgok, amik előre vittek bennünket, több változatos szereplés, közben kerestük a kihívásokat, az új műfajokat, hiszen minden fellépéshez, helyszínhez odaillő repertoárt állítottunk össze. Énekeltünk hagyományos kórusműveket, majd elkezdtünk zenei alapokkal dolgozni, hogy megszólíthassunk más közönséget, de szerepeltünk bálokon is. A legutóbbi nagyobb rendezvényen Lovásziban, az elszármazottak találkozóján jazz-kánonnal léptünk színpadra, ami mutatja, hogy az érdeklődésünkbe beleférnek ezek a kitekintések, modernebb hangvételű művek. Emellett olyan darabokat is felvettünk a listára, amelyek a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület által szervezett, támogatott ünnepségek betétdalait képezik. Vagyis mondhatom, hogy folyamatosan fejlődik a társaság, ha valamitől eleinte ódzkodott is a csapat, de jól sikerült a fellépés, sikert érünk el, akkor az továbbvisz.

A két évtized alatt változott az összetétel, korábban férfiak is énekeltek, képviselve az alsó szólamokat, illetve a tagok gyermekei csatlakoztak, zenei kíséretet is kaptak, majd a változások után jelenleg 9-en énekelnek együtt komoly- és könnyűzenei darabokat, egyházi műveket, népdalokat, ahogy a fentiekből kitűnik.

– Felkértek bennünket máshonnan is ünnepi műsorok tartására, Lentiben léptünk fel idén augusztus 20-án, szívesen veszünk ilyen jellegű felkéréseket, illetve olyan különleges helyszínen is koncerteztünk, mint a lovászi légópincébe, míg a 200 éves Petőfi évfordulóra pedig készítettünk egy összeállítást megzenésített versekből zongora- és gitár kísérettel.

Boa Szilvia elmondta, hogy erőfeszítéseiket a szakma is díjazta: több alkalommal is ezüst minősítést kaptak a zalai művészeti fesztiválokon. Hozzátette, hogy a szentgotthárdi és a tornyiszentmiklósi kórusokkal kölcsönös kapcsolatot ápolnak, felléptek már egymás rendezvényein.

Húsz év hosszú idő, mi a titka a Mixolíd Kamarakórusnak, illetve mi kell ahhoz, hogy ennyi éven át együtt maradtak? - tettük fel a kérdést Boa Szilviának.

– Hogy mi tart bennünket össze? Magam is feltettem már ezt a kérdést. Én, mint nyugdíjas pedagógus afféle osztályfőnökként vezetem a kórust, fontos, hogy legyen valaki, aki egyengeti a tagok útját, aki segít abban, hogy minden tagból kihozzuk azt a tehetséget, ami benne van, azt a képességet, amivel megcsillogtathatja a személyiségét. Próbálom a műveket úgy megválasztani, hogy azok illeszkedjenek a hölgyekhez, szívesen énekeljék. Már többen elvállalják, hogy szólót is énekelnek, így ezzel is változatossága tudjuk tenni a kórus megjelenését. Emberileg is sok múlik azon, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a vélemények és az egyéniségek között, illetve az is fontos, hogy jó baráti viszony alakult ki a kórustagok közt. A jól sikerült fellépések pedig viszik előre a dolgot. A közösen, jókedvűen megélt próbák, a fáradságos munkával létrehozott műsor ünnep saját magunk és a hallgatóság számára is. Az éneklés boldogító érzés, nem is lehet ezt másként csinálni, csak szeretetből.