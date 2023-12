A rászorulók mellett azok is figyelmet érdemelnek, akik őket segítik és önkéntesként jót tesznek önzetlenül. A városi könyvtár munkatársai az elismerést azzal érdemelték ki, hogy segítették a Lenti Katolikus Karitász szervezetének gyűjtését a kárpátaljai menekültek megsegítésére és a horvátországi földrengés áldozatainak támogatására. A könyvtár átvevő helyként kapcsolódott be a gyűjtésbe, illetve népszerűsítették az akciót.

Nem ez az egyetlen karitatív kezdeményezés, melyben részt vesz az intézmény. Mint azt Lapath Gabriella, a könyvtár vezetője elmondta: idén már harmadik éve a lenti "Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményével közösen szervezik a gyerekek számára az "Adni jó!" karácsonyi gyűjtőakciót.

- Idén is várjuk a felajánlásokat: mesekönyv, ifjúsági könyv, kifestőkönyv, játék, iskolai felszerelés, íróeszköz, higiéniai termék, édesség mind hasznos adomány a rászorulóknak – sorolta Lapath Gabriella. - A gyűjtés jelenleg is zajlik és december 8-ig tart. A gyermekjóléti központ december 12-én tart adventi börzét, ahol a könyvtárosok segítségével mindenki megtalálhatja a neki megfelelő könyvet is az adományok között. Az akciónk célja, hogy egy kisgyermek se maradjon könyv nélkül karácsonykor.