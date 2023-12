Az író ezúttal olyan Hévízen élő vagy élt személyeket mutat be a mese eszközeivel, akik maradandót alkottak, esetleg jelképei voltak a városnak. Tüttő Bea azt mondta, ez a műfaj alkalmas arra, hogy a gyerekek is közelebb kerüljenek a fürdőváros jeles alakjaihoz, akik ezáltal „picit halhatatlanná is válnak”. A szerző úgy tervezi, a Hévízi ikonoknak folytatása következik, hiszen a város története bővelkedik kitűnő személyiségekben.

Az első kötetben egy-egy történet szól például dr. Moll Károlyról, a súlyfürdő kidolgozójáról, aki rengeteg tett azért, hogy Hévíz világhírűvé váljon s feltűnik „Londiner Lacika” alakja is, aki mindenki arcára mosolyt csalt. A szereplők névsora igazán impozáns, az érdeklődők „találkozhatnak” a kötetben – mások mellett – Vértesaljai Máriával, dr. Szendrődi Miklóssal és Czencz Ágnes korábbi hévízi óvodavezetővel is.

– Hangulatokat, érzéseket próbálok átadni, hiszen szinte mindenkit ismertem gyerekkorom óta, s úgy formáltam meg könyvbéli alakjukat, ahogyan az emlékeimben éltek – emelte ki Tüttő Bea. – Igykeztem hiteles maradni, s úgy jelennek meg ezek a személyek, ahogyan éltek, alkottak, vagyis van valóságtartalma is ezeknek a történeteknek.

A szerző hangulatokat, érzéseket próbál átadni, a piacon tartott bemutatón jobbra középen Papp Gábor

Az író kijelentette, célja az is, „hogy ne csak a jelennek és a jövőnek éljünk, hanem ismerjük meg a múltunkat is, hiszen Hévíz mai sikereinek alapjait ők teremtették meg”.

Papp Gábor, a fürdőváros polgármestere a bemutatón leszögezte, Tüttő Beára nemcsak képviselőként, hanem közösségi emberként s íróként is számíthat a város.

– Könyvei nagyon népszerűek, most pedig egy picit új utakra lépett, hiszen a mese eszközeivel olyanokról ír, akik fontosak a közösség

számára: a kötet címének megfelelően ikonikusak – fogalmazott a város első embere. – Ez a munka közösségformáló erővel bír, ráadásul a korábbi köteteihez hasonlóan ezúttal is jótékony célra ajánlja fel a könyv bevételét.