Jövőre június 28-30. között tartják Magyarország legújabb zenei fesztiválját, az Örvényesvölgy Fesztivált. A szervezők bejelentették, hogy az amerikai Morris Madrone koncertje nyitja 2024. június 28-án a programot a zalai dombok között. A 2021-ben a magyar rádiós toplistákat vezető előadó először lép fel Magyarországon, de érkezik a soul műfaj egyik legkiválóbb jelenlegi előadója, Steffen Morisson is. A jegyértékesítés már megkezdődött a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával 2023-ban indult fesztiválon.

Az Örvényesvölgy Fesztivált, 2024. június 28-30. között tartják három napon át Zalacsányban. Számos hazai fellépő mellett négy külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, soul és a blues legnagyobbjai. Irodalmi programok, e-bike túrák, bábszínház, gyermek kézműves foglalkozások is várják a látogatókat.

Június 28-án pénteken a los angeles-i Venice Beach-ről érkező Morris Madrone nyitja meg a fesztivált, aki 19 éves korában kezdett el zenélni. Zeneszerzői tanulmányait a chicagói Columbia College-ben végezte. Első albumát független előadóként 2020-ban jelentette meg. 2021-es Runaways című száma a rádiós slágerlisták élére repítette, Magyarországon heteken át a Petőfi TOP 40 slágerlista első helyén szerepelt - idehaza komoly rajongótábora van. 2024-ben megjelenő új lemezét Örvényesvölgyben mutatja be élőben, első magyarországi fellépésén.

Június 29-én, szombaton lép fel Zalacsányban a holland származású Steffen Morrison, a soul és rhythm and blues műfajokban kimagasló tehetségű énekes-dalszerző. Hatásai közé olyan ikonikus zenészek tartoznak, mint James Brown, Otis Redding, Marvin Gaye, Donny Hathaway és Teddy Pendergrass. Steffen zenéje a klasszikus soul és a rock & roll dinamikus fúziója, tele nyers érzelmekkel és energiával. 2019-ben Candy Dulferrel a Ladies of Soul koncerten is fellépett, hazájában és világszerte nagy népszerűségnek örvend.

„Hamarosan újabb nemzetközi és hazai fellépőket jelentünk be. Törekszünk olyanokat bemutatni, akik még nem léptek fel korábban Magyarországon” - mondta el Badacsonyi Tamás fesztiváligazgató, az esemény helyszínét biztosító Pálos Resort tulajdonosa. „A családias és meghitt hangulat fenntartása miatt eseményünk létszámkorlátos, így ezúttal is érdemes elővételben megvásárolni a kedvezményes árú belépőjegyeket. Újdonság 2024-ben, hogy a normál jegyeinkhez képest jelentős kedvezménnyel kínáljuk a 65 év feletti nyugdíjas és 25 év alatti diák jegyeket. 12 év alatt pedig továbbra is ingyenesen várjuk felnőtt kísérővel a gyerekeket” - tette hozzá Badacsonyi Tamás.

Az Örvényesvölgy Fesztiválon lenyűgöző természeti környezetben az esti koncertek mellett reggel jógával és hangtálfürdővel indul a nap. Napközben ingyenes, vezetett e-bike túrákat szerveznek több turnusban. Az elektromos rásegítéses kerékpárok segítségével bárki megismerkedhet a környék természeti szépségeivel és a Zala-Völgyi Nyitott Portákkal, ahol kóstolóval várják a résztvevőket. A hazai fesztiválok között továbbra is egyedülálló programként tervezett, hogy a fesztivál helyszínén zajló nyílt, régészeti ásatáson a közönség is bekapcsolódhat majd a feltárási munkákba, a Göcseji és Balatoni Múzeumok munkatársainak vezetésével. A területen egykor jelentős gótikus, pálos kolostor állt.

További részletek a fesztivál honlapján olvashatóak: www.orvenyesvolgy.hu