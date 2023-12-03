1 órája
A zalai mozik vasárnapi műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 15.00 Nagykarácsony (magyar romantikus vígjáték); 17.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm)
Cinema City: 20.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 12.00, 14.45, 17.30, 20.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 13.15, 16.30, 19.45 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 11.30, 13.45, 16.00, 18.15 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 15.30, 18.45 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 11.00 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.00 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 10.00 Trollok 3. – Együtt a banda (amerikai animációs film); 10.45 Mancs őrjárat: A szuperfilm (kanadai-amerikai animációs kalandfilm); 10.10 Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi (magyar animációs film)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30 A három rabló és a lusta oroszlán (norvég animációs film); 16.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 20.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 17.30, 20.30 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 18.00, 20.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Rumba – Több, mint tánc (francia vígjáték); 16.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); Kisterem: 14.30 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték); 16.20 Tánc az élet (francia vígjáték); 18.30 A szerelem természete (francia-kanadai dráma)