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A zalai mozik pénteki műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 17.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm)

Cinema City: 22.00 Hullaadás (amerikai horror); 20.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 14.45, 17.30, 20.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 13.15, 16.30, 19.45 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.45, 16.00, 18.15 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 15.30, 18.45 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 13.00 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 22.30 Fűrész X. (amerikai horror)

Nagykanizsa

Cinema: 16.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 20.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 17.30, 20.30 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 18.00, 20.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 20.00 Rumba – Több, mint tánc (francia vígjáték); Kisterem: 14.30 A szerelem természete (francia-kanadai dráma); 17.20 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték); 19.00 Tánc az élet (francia vígjáték)

Címkék#mozi#műsor#ajánló

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