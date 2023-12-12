december 13., szerda

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Tegnap, 9:00

A zalai mozik keddi műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.15 Golda (angol életrajzi dráma); 20.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)

Cinema City: 20.30 Jéghideg (izlandi thriller); 13.40, 15.50, 17.40 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.15, 19.45 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 15.00, 17.20, 20.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.00, 20.15 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.00, 14.50 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 14.10 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.30, 20.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 18.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték)

 

Címkék#mozi#moziműsor#film

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