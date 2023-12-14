1 órája
A zalai mozik csütörtöki műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.30 Valami madarak (magyar játékfilm)
Cinema City: 17.15, 20.15 A győztes gól (amerikai vígjáték); 20.30 Igazából szerelem (angol-francia-amerikai romantikus film); 15.00 Mása és a medve 2. – Dupla móka (orosz animációs film); 14.45, 16.45, 19.40 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 13.30, 16.30 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 18.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 13.50, 17.40 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.15 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 15.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 13.00 Mancs őrjárat: A szuperfilm (kanadai-amerikai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.45 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.45 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 17.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 17.45 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.00 A győztes gól (amerikai vígjáték); 20.00 Valami madarak (magyar vígjáték); 20.15 Halloweeni körhinta (amerikai horror)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 16.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 18.30 Megfojtott virágok (amerikai történelmi dráma); Kisterem: 15.00 Elfogy a levegő (magyar dráma); 17.00 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték); 19.00 Jeanne du Barry – A szerető (francia életrajzi dráma)