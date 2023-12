RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Király-Zalai Viktóriával) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel) 12.00 Zene – Egerszeg Rádió 14.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Best of (zenei magazin Németh Mikivel) 21.00 Zene – Egerszeg Rádió

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Pápáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 05.45–07.00 Reggeli műsor 07.00 Hírek 07.05 Slágerkívánság 09.00 Kuckó Mackó – Csacska rádió (ismétlés) 09.45 Vasárnapi elmélkedés 10.00 Poénvadászat – Álmodók – Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése – Ismerős hangos ismeretlen történetei 11.00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12.30 Szóvá teszem 13.00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14.00 Muzsikaszó, jókívánság 17.00 Hírek 18.00 MMR 60 – Ismerős hangok ismeretlen történetei (ismétlés) 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ismétlés) 21.00 Álmodók (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 7.30 Mesesarok (mese válogatás) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Aréna (sportmagazin Gyimesi Mártonnal) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Képújság 15.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 16.30 Mesesarok (mese válogatás) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Aréna (sportmagazin Gyimesi Mártonnal) 18.00 ZegaSztár 2023 elődöntő (ismétlés) 21.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 7.00 Újház 7.30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó 8.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 8.30 Kifutón túl 9.00 Recept-Túrák 9.15 Négy évszak a Hortobágyon I-IV. rész 10.15 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 10.45 Lapozó 12.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 12.30 A mi portánk 13.00 Értékeink 13.30 Kommentár nélkül 13.55 Kibeszélő 14.25 Napi Kanizsa 14.50 Kibeszélő-ism. 15.20 Kibeszélő extra 15.50 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 18.10 Mise – Istentisztelet 19.10 A szomszéd vár 19.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 19.50 Sztárportré 20.20 Orrszarvúak végveszélyben 20.50 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta, majd A tűzben született sziget – Izland 21.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 0.10 Mise – Istentisztelet 1.10 A szomszéd vár 1.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 1.50 Sztárportré 2.20 Orrszarvúak végveszélyben 2.50 A Monarchia hajóroncsai – A Zenta, majd A tűzben született sziget – Izland 3.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Kukkantó 6.54 Savaria Filmfesztivál: Lassított villámlások nyári zivatarban 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 7.45 MMA film: Török Ferenc – Egy tiszta folt az égen 8.37 Göcsej Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 8.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Kukkantó 9.54 Savaria Filmfesztivál: Lassított villámlások nyári zivatarban 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 10.45 MMA film: Török Ferenc – Egy tiszta folt az égen 11.37 Göcsej Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 11.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Felkai Miklós 18.28 Zalai krónika (közéleti magazin) 18.43 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 Göcsej Filmfesztivál: Partizán szerelem 20.11 Savaria Filmfesztivál: Szépséges sebhelyeink 21.00 Egy csipetnyi szó: Felkai Miklós 21.28 Zalai krónika (közéleti magazin) 21.43 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 Göcsej Filmfesztivál: Partizán szerelem 23.11 Savaria Filmfesztivál: Szépséges sebhelyeink 0.00 Képújság

Lenti: 17.00 Lenti Krónika: Szakmaközi megbeszélés az iskolai erőszak kezeléséről – Jubileumi hét a Lenti Általános Iskola és Gimnáziumban – Fogyatékos Emberek Világnapja című 2022. évi program Lentiben – Sporthírek – Visszatekintő: Márton-nap 2013-ból – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések