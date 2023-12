RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló, Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Só és világosság 5. 18.15 Jótékonysági percek 18.45 Hírpercek 18.50 Ifjú lámpások 1. 19.20 Tanítások 19.40 Hírpercek

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 9.00 KultúrKör 9.30 Zöldövezet 10.00 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Diagnózis 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Dokumentum műhely: Davoria 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Visszatekintő – 2023. július 7.00 Értékeink (ismétlés) 7.30 Visszatekintő – 2023. július 8.00 A mi portánk (best of) 8.45 Visszatekintő – 2023. július 9.50 Zenélő advent 10.20 Visszatekintő – 2023. július 10.50 Lapozó 12.00 Értékeink (ismétlés) 12.30 A mi portánk (best of) 13.00 Visszatekintő – 2023. július 14.05 Zenélő advent 14.35 Lapozó 18.00 Visszatekintő – 2023. augusztus 18.30 Kibeszélő (ismétlés) 19.00 Visszatekintő – 2023. augusztus 19.30 Értékeink (ismétlés) 20.15 Hajrá Kanizsa '23 – A férfi kézilabdamérkőzések összefoglalója 20.45 Zenélő Advent 21.15 Jó egészséget 21.35 Visszatekintő – 2023. augusztus 22.05 Lapozó 0.00 Visszatekintő – 2023. augusztus 0.30 Kibeszélő (ismétlés) 1.00 Visszatekintő – 2023. augusztus 1.30 Értékeink (ismétlés) 2.15 Visszatekintő – 2023. augusztus 2.45 Zenélő Advent 3.25 Jó egészséget 3.35 Visszatekintő – 2023. augusztus 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Forgószínpad 7.00 Savaria Filmfesztivál: Csoda a Vértesben 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 MMA film: Geszler Mária – A porcelán emlékezete 8.37 Savaria Filmfesztivál: Érd gyomrában 8.43 Savaria Filmfesztivál: A csókai uradalom 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Forgószínpad 10.00 Savaria Filmfesztivál: Csoda a Vértesben 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 MMA film: Geszler Mária – A porcelán emlékezete 11.37 Savaria Filmfesztivál: Érd gyomrában 11.43 Savaria Filmfesztivál: A csókai uradalom 12.00 Képújság 18.00 Savaria Filmfesztivál: Részekből egészet 18.28 Zalai krónika 18.43 Savaria Filmfesztivál: Ninive – Babits Mihály Jónás könyve alapján 19.00 Savaria Filmfesztivál: Negyven év 19.15 Keszthelyi Szemmel 19.45 Hargita TV: Székelyföld Magazin 20.05 Savaria Filmfesztivál: A mecénás 21.00 Savaria Filmfesztivál: Részekből egészet 21.28 Zalai krónika 21.43 Savaria Filmfesztivál: Ninive – Babits Mihály Jónás könyve alapján 22.00 Savaria Filmfesztivál: Negyven év 22.15 Keszthelyi Szemmel 22.45 Hargita TV: Székelyföld Magazin 23.05 Savaria Filmfesztivál: A mecénás 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Lezárták a "Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben" című projektet – Adventi gyertyagyújtásra a fűzsátornál – A Város Napja 2019-ben – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések