RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Zene 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Tanítások 18.45 Hírpercek 18.50 Karácsonyi történetek 19.40 Hírpercek

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Sok víz lefolyt már a Murán... (ismétlés) 10.35 Mester-Ember (ismétlés) 11.05 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Horizont 17.15 Tini Express 18.00 Napi krónika 18.20 Sztárfigyelő 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Horizont (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 8.00 Mesesarok 8.30 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.00 ZegaSztár 2023 (a 2023-as Gála műsor ismétlése) 11.30 Adventi hangverseny (a Liszt Iskola karácsonyi műsora) 13.00 Albatrosz Gála (karácsonyi táncos műsor) 15.00 Adventi koncert (a Canterina műsorának felvétele) 16.10 Zalakerámia ZTE KK–Bp. Honvéd (férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzés) 18.00 Eleven Dance karácsony 19.30 Karácsonyi koncert (a Városi Vegyeskar koncertje) 21.30 Liszt Vegyeskar karácsonyi koncertje 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Visszatekintő – 2023. június 7.00 A mi portánk – best of 7.30 Visszatekintő – 2023. június 8.00 Kanizsai Advent – összefoglaló 8.30 Visszatekintő – 2023. június 9.00 Zenélő advent 9.30 Kisfilmek: Bihari nagyapám, Csodákról regélő kövek, A szögedi papucs öröksége 10.05 Visszatekintő – 2023. június 10.35 Lapozó 12.00 A mi portánk – best of 12.30 Visszatekintő – 2023. június 14.00 Zenélő advent 14.30 Kisfilmek: Bihari nagyapám, Csodákról regélő kövek, A szögedi papucs öröksége 14.05 Lapozó 18.00 Visszatekintő – 2023. július 18.30 Értékeink – ismétlés 19.00 Visszatekintő – 2023. július 19.30 A mi portánk – best of 20.00 Góóól '23 – FC Kanizsa őszi szezon gólösszefoglaló 20.30 Zenélő advent 21.00 Kovácszene 21.35 Visszatekintő – 2023. július 22.05 Lapozó 0.00 Visszatekintő – 2023. július 0.30 Értékeink – ismétlés 1.00 Visszatekintő – 2023. július 1.30 A mi portánk – best of 2.15 Visszatekintő – 2023. július 3.20 Zenélő advent 3.50 Visszatekintő – 2023. július 4.20 Lapozó

Keszthely: 6.00 Egy csipetnyi szó: Réz András 6.33 Kukkantó 7.00 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 7.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 7.45 Savaria Filmfesztivál: A kamerás emberek 8.35 Hargita TV: Székelygazda 8.55 Savaria Filmfesztivál: Artur Rembaud elutazik 9.00 Egy csipetnyi szó: Réz András 9.33 Kukkantó 10.00 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 10.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 10.45 Savaria Filmfesztivál: A kamerás emberek 11.35 Hargita TV: Székelygazda 11.55 Savaria Filmfesztivál: Artur Rembaud elutazik 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 18.30 Forgószínpad 19.00 Savaria Filmfesztivál: Csoda a Vértesben 19.15 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 19.45 MMA film: Geszler Mária – A porcelán emlékezete 20.37 Savaria Filmfesztivál: Érd gyomrában 20.43 Savaria Filmfesztivál: A csókai uradalom 21.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 21.30 Forgószínpad 22.00 Savaria Filmfesztivál: Csoda a Vértesben 22.15 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 22.45 MMA film: Geszler Mária – A porcelán emlékezete) 23.37 Savaria Filmfesztivál: Érd gyomrában 23.43 Savaria Filmfesztivál: A csókai uradalom 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések