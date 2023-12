RÁDIÓ

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Zene 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg nélkül) 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Karácsonyi történetek 18.45 Hírpercek 18.50 Szívhang karácsonyi kiadása 19.25 Kertvárosi templom kórusa 19.40 Hírpercek

Muravidéki Magyar Rádió: 5.30–9.00 Reggeli műsor 7.20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9.30 Apróhirdetés 10.15 Heti programajánló 11.05 Térerő 12.00 Déli krónika 14.05 Kívánságműsor 15.00 Terepjáró 16.15 Sporthétfő 18.00 Napi krónika 18.20 Gin Tonic 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Sporthétfő (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

Zalaegerszeg: 8.00 Mesesarok 8.30 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.00 ZegaSztár 2023 (a 2023-as Gála műsor ismétlése) 11.30 Adventi hangverseny (a Liszt Iskola karácsonyi műsora) 13.00 Albatrosz Gála (karácsonyi táncos műsor) 15.00 Adventi koncert (a Canterina műsorának felvétele) 16.10 Zalakerámia ZTE KK–Bp. Honvéd (férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzés) 18.00 Eleven Dance karácsony 19.30 Karácsonyi koncert (a Városi Vegyeskar koncertje) 21.30 Liszt Vegyeskar karácsonyi koncertje 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 6.40 Mise – Istentisztelet 7.40 Királyi Karácsony 8.10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 8.20 Sztárportré 8.50 Visszatekintő – 2023. május 9.45 Ágota tábor, majd Erdélyi templomok- Csíkszereda 10.20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 10.30 Lapozó 12.00 Hét nap Kanizsa – Heti hírösszefoglaló 12.30 Sztárportré 13.00 Visszatekintő – 2023. május 13.30 Királyi Karácsony 14.00 Ágota tábor, majd Erdélyi templomok- Csíkszereda 14.35 Lapozó 18.00 Visszatekintő – 2023. június 18.30 A mi portánk – best of 19.00 Visszatekintő – 2023. június 19.30 Kanizsai Advent – összefoglaló 20.00 Zenélő advent 20.30 Generációnk 21.00 Kisfilmek. Bihari nagyapám, Csodákról regélő kövek, A szögedi papucs öröksége 21.35 Visszatekintő – 2023. június 22.05 Lapozó 2023. december 26. kedd 0.00 Visszatekintő – 2023. június 0.30 A mi portánk – best of 1.00 Visszatekintő – 2023. június 1.30 Kanizsai Advent – összefoglaló 2.00 Visszatekintő – 2023. június 2.30 Zenélő advent 3.00 Kisfilmek. Bihari nagyapám, Csodákról regélő kövek, A szögedi papucs öröksége 3.35 Visszatekintő – 2023. június 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 7.00 Hargita TV: Székely Zöldokos 7.22 Göcsej Filmfesztivál: Piri 7.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 8.00 Diagnózis 8.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 10.00 Hargita TV: Székely Zöldokos 10.22 Göcsej Filmfesztivál: Piri 10.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 11.00 Diagnózis 11.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Réz András 18.33 Kukkantó 19.00 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 Savaria Filmfesztivál: A kamerás emberek 20.35 Hargita TV: Székelygazda 20.55 Savaria Filmfesztivál: Artur Rembaud elutazik 21.00 Egy csipetnyi szó: Réz András 21.33 Kukkantó 22.00 Savaria Filmfesztivál: Spiritusz 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 Savaria Filmfesztivál: A kamerás emberek 23.35 Hargita TV: Székelygazda 23.55 Savaria Filmfesztivál: Artur Rembaud elutazik 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések