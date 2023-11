Kajos Anna Zsófia képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás november 15-én, szerdán 17 órakor a Gönczi Galériában. Zalaegerszegen, a Kölcsey-gimnáziumban tanult, majd Monok Balázs biztatására az Ady-iskolába járt, ahol Fischer György oktatta. A fiatal művész az érettségi után, 2012-ben Skóciába költözött, ahol az elgini Moray School of Art képzőművészeti karán végezte egyetemi tanulmányait. Ott többek között Ian Kane, dr. Gina Wall, dr. Norman Shaw és Shaun McDonald volt rá nagy hatással, az általuk inspirált gondolkodás és kifejezésmód indította el a művészi önkeresés útján. Itt nem kellett szakosodnia, így kihasználta az intermédia művészet adta lehetőségeket és szabadságot. Diplomakiállításával elnyerte a New Contemporaries díjat, amely lehetőséget biztosított arra, hogy az edinburgh-i Royal Scottish Academy kortárs galériájában kiállíthasson 2018-ban, amin David and June Gordon Memorial Trust ösztöndíjban részesült.

Hazatérése után tavaly a Liszt-iskola galériájában mutatkozott be.

A Gönczi Galériában december 20-ig látogatható Tudatalatt című tárlatot Horváth Zoltánné Vajda Etelka pedagógus ajánlja az érdeklődők figyelmébe.