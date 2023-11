A folyóiratot Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József online főszerkesztő, valamint dr. Gyimesi Endre, a kiadó Pannon Írók Társaságának elnöke mutatta be. Ismertették a lapstruktúrát, a rovatokat, illetve szóltak arról is, hogy gazdasági okok miatt jelentősen változott a kiadvány mérete, ám az olvasók ezzel a megújult formával is hamar megbarátkoztak. A muravidéki szerzőket a 2023. évfolyam lapszámaiban dr. Bence Lajos és dr. Zágorec-Csuka Judit költő, illetve a művészettörténész Pisnjak Atilla képviselte.

Az író-olvasó találkozón a Pannon Tükör mellett a Pannon Írók Társasága egyéb kiadványait, így a folyóirathoz szorosan kapcsolódó 2022-es Egymondatok című kötetet, valamint azt a Másnap című zenei albumot is bemutatták, ami Csengey Dénes és Cseh Tamás kiadatlan dalait tartalmazza a Heaven Street Seven egykori frontembere, Szűcs Krisztián, valamint a 30Y énekes-gitárosa, Beck Zoltán előadásában.