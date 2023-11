Az ingyenesen látogatható rendezvény háziasszonya az intézmény igazgatója, Kámánné Szép Terézia lesz. A megnyitót követően a látogatók köszöntőket hallhatnak, az eseményre ellátogat a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) elnöke, Balázsiné Gődér Ágnes is.

Az elkészült alkotásokat dr. Száraz Csilla, a kanizsai Thúry György Múzeum igazgatója, Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke és Gyanó Szilvia, a Thúry György Múzeum néprajzos-főmuzeológusa értékeli. A nívós tárlatra az ország számos pontjáról, de még a határokon túlról is érkeztek alkotások. Megmutatja magát a vendéglátó művelődési házból a Hímző és kézimunka, valamint a fafaragó szakkör, de jelen lesznek a kanizsai Halasi Melinda és Holczbauer Margit hímző, illetve Szvetics Jánosné neccfűző munkái is. Rajtuk kívül Zala vármegyét képviseli még Hácskó Imréné szövő (Lenti), Parragi Ágnes hímző (Zalaegerszeg), Tálosi Adrienn bőrműves (Zalakaros) és Kovács Lívia gyapjúszövő és Kling Ottóné szövő (mindketten Újudvar). Sőt, a debreceni, a székesfehérvári szakkörök képviselői mellett a szerbiai Szabadkáról is érkeznek. Vendégkiállítókként a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület képviselteti magát.