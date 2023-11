A kiállítást koncerttel köti össze a Shabby Blues Band, ugyancsak szombaton este a VMK Cafféban lépnek fel. A nyolc órakor kezdődő program előzenekara a Dúdolók lesz, amelyben szintén játszik Kránitz Tóni.

- Ezek a programok ahhoz kapcsolódnak, hogy idén töltöttem be a 60. életévemet – mondta a zenész. – A nyáron a Reininghaus Söröző kerthelyiségében adtunk születésnapi koncertet, majd szeptember elején a Vadpörkölt fesztiválon zenélhettünk, a mostani a harmadik zalaegerszegi koncertünk lesz az évforduló kapcsán a megújult felállású zenekarommal. A Shabby Blues Band ugyanis megvált Gedeon Gida Attila gitárostól, akinek a helyére nemcsak Salamon Attila tért vissza, de Wohner Csaba személyében új taggal is bővültünk. Emellett az énekes Molnár Manó Zsolt is újra csatlakozott, a zenekar így nyolcszemélyesre bővült.

Kránitz Tóni elmondta: nemcsak használja a szájharmonikákat, de negyven éve, vagyis egészen fiatal kora óta gyűjti is őket. Több száz fajtájú hangszert birtokol, s nemcsak azokat, amiket a blues műfaj képviselői használnak, hanem olyanokat is, amelyek a jazzhez vagy a népzenéhez illenek.