A művésztanárként is ismert alkotónak több kisplasztikája is helyett kapott a volt zsinagóga karzatán lévő tárlaton, melyek elődöket, neves szobrászokat, festőművészeket formálnak. Portálunk a hét végén ezek közül mutat be kilencet ismertető sorozat keretében. Láthatjuk, hogyan látja Farkas Ferenc Leonardo Da Vincit, Albrecht Dürert, Maulbertsch-et, Munkácsy Mihályt, Rodint, Rippl-Rónai Józsefet, Mednyánszky Lászlót, Giacomettit, Eschert, El Grecot.

Leonardo Da Vincit minden tudományos kérdés, így a repülés is érdekelte

Leonardo Da Vinci 1452-1519

Reneszánsz géniusz, aki egyszerre volt művész, tudós, anatómus és hadmérnök, repülő és vízkiemelő szerkezetet, sőt, még tankot is tervezett, és még azt is meg akarta fejteni, miért kék az ég.

Mona Lisa az egyetlen festménye, amelyet nem megrendelésre festett, és haláláig nem vált meg tőle, mindenhová magával vitte.

Leonardo - Búcsú

A Vitruvianus (Aranymetszés) az emberi arányokról alkotott legtökéletesebb műve a mai napig az emberi ábrázolás és a művészeti anatómia alapja az egész világon. Firenze mellett született, művészi vállalkozásainak helyszíne Milánó volt, utolsó évét Franciaországban töltötte. A milánói Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriumának falfestménye Leonardo da Vinci 1498-ra elkészült műve, amely a Jézus keresztre feszítését megelőző utolsó vacsora újszövetségi eseményét eleveníti fel.