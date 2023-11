A szerző egyik korábbi színdarabját már játszotta idén tavasszal a zalaegerszegi társulat Para címmel. Akkor a merészségre alapuló iskolai csínytevésnek induló, majd súlyossá váló helyzetet dolgozta fel a hazai színházi nevelési programok révén ismert író, most pedig a válás kerül terítékre. Ezúttal is Mihály Péter színművész rendezi a január 17-i, még próbatermi bemutató után a zalai középiskolákba útra kelő, a kamaszok számára húsba vágó témát kezelő darabot.

Magyar Cecília

Fotó: Pezzetta Umberto

– Nagy örömünkre most igazi tantermi produkcióval tudunk jelentkezni, tehát helybe visszük a drámafoglalkozással kísért színművet – mondta Mihály Péter, amikor kedden az első olvasópróbán jártunk. – Az pedig megtiszteltetés, hogy Romankovics Edit elfogadta a felkérésünket, és számunkra írta meg a Nem így akartuk! című szövegkönyvet, így ismét együtt dolgozunk, ezúttal egy ősbemutató előadással. Úgy gondolom, kifejezetten hiánypótló műről van szó, hiszen azt keresi-kutatja, hogy milyen hatással van a tizenéves, a felnőttkor küszöbén álló gyerekekre a szüleik válása. Én magam is tájékozódtam a kortárs irodalomban és az egyébként nagyon színvonalas magyar színházi nevelési szegmensben, keresve idevágó szövegeket, de Gyimesi Dóra általános iskolásoknak szóló darabján kívül igazán jót nem találtam. Fontos, hogy a gyerek és nem a szülő szemszögéből vizsgáljuk a helyzetet, kutatva azt is, hogy a szűkebb-tágabb környezet, a barátok, az iskola, vagy a felnőtt közeg miképp tud részt venni a trauma feldolgozásában.

Fritz Attila

Fotó: Pezzetta Umberto

A szülők akkor is kerülhetnek ebbe a válsághelyzetbe, ha külön-külön amúgy rendes emberek, szeretik a gyerekeiket, így a kamaszok annál inkább értetlenül állnak az érzelmi krízis előtt.

– Örülünk, hogy a Hevesi Sándor Színház kezdeményezésére megszületett a Nem így akartuk!, annak meg különösen, hogy itt van velünk a munka kezdetén Romankovics Edit.

Hertelendy Attila

Fotó: Pezzetta Umberto

Az első rendezői instrukciók mutatták, ezúttal a súlyos téma, és az azáltal keltett érzelmek kell, hogy dominálják a játékot, nem pedig a színészi alakítások rendkívülisége. A színészek úgy mutatják meg két ember kilátástalan, zsákutcába jutott életét, és a gyerekeik erre adott reakcióit, hogy nekik maguknak, kiváló kvalitásaiknak háttérben maradva kell támogatniuk a nézők emócióit. A házasságok felbomlása minden osztályközösséget érint, a színháznak pedig elvitathatatlan feladata, hogy megmutassa az élet jelenségeit.