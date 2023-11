A rendezvényen a Szélrózsa Tánckör működött közre, akik végül a közönséget is megtáncoltatták. A táncegyüttesben fellépő igazgató, Sümeginé Horváth Anita először köszönetet mondott a Göcseji Kézműves Egyesületnek, hogy 2022 áprilisától, a tudásközpont megnyitásától tevékenykednek, s élettel töltik meg a házat. Szólt arról is, hogy az adventi időszak kezdetén nyílt tárlat már a bensőséges ünnepre, a közös célokra, a göcseji értékek, hagyományok tovább vitelére hívja fel a figyelmet. Hozzátette, idén intézményük is csatlakozik az Egerszegi Advent 2023 programsorozathoz, ami most szombaton a Mézek napjával kezdődik.