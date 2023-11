Az Erdélyi Szalon Könyvkiadó gondozásában jelent meg a Ferenc József levelei Sisihez című kötet. A kiadvány a császári pár életébe 1859 és 1894 között enged bepillantást. A könyvbe 246 levelet szerkesztettek, melléjük gazdag képanyag került.

Ferenc József írásaiból nemcsak a házaspár kapcsolatára derül fény, a császár utazásokról, ütközetekről is rendszeresen beszámolt feleségének. Soraiból kitűnik mennyire aggódott a császárné egészségéért, illetve az is, hogy Sisi félt attól, hogy férjével például az olasz harcmezőn történik valami.

A sok-sok adattal teli levelek egyszerre adnak képet a Ferenc Józsefet foglalkoztató politikai kérdésekről, miközben az uralkodó privát szférája is felsejlik. Az első levéltől az utolsóig tetten érhető a szerelmes férj, aki 1866-ban például a következőket írta Erzsébetnek: …

akárhogy szekírozol és komiszkodsz is velem, én akkor is annyira végtelenül szeretlek, hogy nem élhetek nélküled.

Az érzelmes hangvételű írások tovább árnyalják a császári párról kialakult képet, ugyanakkor érdekes kortörténeti dokumentumok is. A kiadvány különlegessége, hogy az utolsó egységben a Habsburg-ház történetéről, jövedelmeiről, Erzsébet családjáról, gyermekeikről, s az udvar működéséről találhatók érdekes részletek.

A kötet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban foglalható, kölcsönözhető vagy előjegyezhető. A beiratkozott olvasók a kiadványt a József Attila Városi Tagkönyvtárban és az Apáczai-tagkönyvtárban fiókközi kölcsönzéssel érhetik el.