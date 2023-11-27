november 27., hétfő

Virgil névnap

+1
+-6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

1 órája

A zalai mozik hétfői műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 18.15 Magasmentés (magyar dráma); 20.15 Éger (magyar bűnügyi film)

Cinema City: 13.40, 16.50, 20.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.40, 15.50, 18.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.10, 20.15 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 13.15, 17.30 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm); 20.15 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 13.00 Állati iramban (amerikai animációs film); 15.00 Trollok 3. – Együtt a banda (amerikai animációs film); 19.45 Megfojtott virágok (amerikai történelmi dráma); 15.30 Mancs őrjárat: A szuperfilm (kanadai-amerikai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.30, 17.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 19.30 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 17.30, 20.00 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm)

Címkék#mozi#moziműsor#film

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.hu
Rádió
gongradio.huhirfm.hu