51 perce
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 A csodák útján (ír-angol dráma); 18.15 Mesterjátszma (magyar pszichothriller); 20.00 A lápkirály lánya (amerikai thriller)
Cinema City: 18.30 Mesterjátszma (magyar pszichothriller); 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.10, 17.40, 20.00 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 20.30 A lápkirály lánya (amerikai thriller); 13.30, 15.30, 17.30 Állati iramban (amerikai animációs film); 16.30 Trollok 3. – Együtt a banda (amerikai animációs film); 14.30 Mancs őrjárat: A szuperfilm (kanadai-amerikai animációs kalandfilm); 15.30 Dzsungelhajsza (amerikai akció-vígjáték); 19.30 Magyarázat mindenre (magyar film)
Nagykanizsa
Cinema: 17.00 Szárnyalj (kínai animációs vígjáték); 17.30, 20.00 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm); 18.00, 20.30 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 19.00 A lápkirály lánya (amerikai thriller)