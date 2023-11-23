22 perce
A zalai mozik csütörtöki műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 18.15 Magasmentés (magyar dráma); 20.15 Éger (magyar bűnügyi film)
Cinema City: 13.40, 16.50, 20.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.40, 15.50, 18.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.10, 20.15 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 13.15, 17.30 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm); 20.15 Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai horror); 13.00 Állati iramban (amerikai animációs film); 15.00 Trollok 3. – Együtt a banda (amerikai animációs film); 19.45 Megfojtott virágok (amerikai történelmi dráma); 15.30 Mancs őrjárat: A szuperfilm (kanadai-amerikai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30, 17.30 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 19.30 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 17.30, 20.00 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm); 20.30 Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 A lápkirály lánya (amerikai thriller); 16.50 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma); 20.00 Bazi nagy görög lagzi 3. (amerikai vígjáték); Kisterem: 15.00 Jeanne du Barry (francia életrajzi dráma); 17.00 Tánc az élet (francia vígjáték); 19.00 Caravaggio árnyéka (olasz-francia dráma)