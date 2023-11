Az építkezés a volt Megyei Művelődési Központ színházi célra való átalakításával párhuzamosan folyik, hiszen a tervezett szakszervezeti művelődési központ amúgy is a jelenlegi szakszervezeti székház folytatásaként a November 7. tér délkeleti sarkában kap majd helyet. (Zalai Hírlap, 1981. január 23.)

Az építkezésről, a régi Megyei Művelődési Központban (mai színházépület) zajló munkálatokról, valamint az új SZMK építéséről folyamatosan beszámolt a Zalai Hírlap. „A zalaegerszegi állandó színház telepítésénél – elsősorban gazdasági szempontokból – a meglevő Megyei Művelődési Központ átalakítása mutatkozott kézenfekvőnek, már csak azért is, mert az épület és a berendezések felújítása halaszthatatlan feladat volt. Az SZMT az épületet átadta, így annak székházát is bővíteni kell, lényegében így vált ketté a nagy feladat, 150 millió forintos költségelőirányzattal, amihez a SZOT koordinációban 46 millió forinttal járult hozzá.” (Zalai Hírlap, 1981. augusztus 26.)

Az elkészült Szakszervezetek Művelődési Központját a Zalai Hírlap 1983. szeptember 17-ei lapszáma képes riportban mutatta be: „Több mint másfélezer vadonatúj négyzetméteren rendezkedhetett be az új művelődési központ. Nézzük, mi is található e jókora területen? A földszinten hatvanfős klub várja kényelmes fotelekkel a kikapcsolódásra vágyókat, mellette pedig egy több célra is használható helyiség kínál alkalmat kiállításokra, vagy akár táncos rendezvényekre. Itt van a büfé, a folyóiratolvasó is, a közösségi élet nyüzsgő, forgalmas színterévé szeretnék varázsolni a földszintet. Az első emelet főként a szakszervezeti nevelő munka színtere lesz. Elnökségi terem, a szakszervezeti dolgozók klubja, s a szakszervezeti oktatáshoz szükséges tanterem kap itt helyet. A második emeletet szakköri övezetnek szánják. Itt két vendégszoba, szakszervezeti dokumentumtár, olvasóterem és két részre osztható kiállítótér lelt otthonra. (…) A harmadik emeleten kétszáz személyes tanácsterem várja az értekezletek, ünnepségek közönségét. E teremhez gépház csatlakozik, ahonnan nemcsak a terem hangosítása oldható meg, de később filmes, vetítésekkel egybekötött rendezvényekre is sort keríthetnek.”