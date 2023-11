És akkor a szegény legény hamuban sült pogácsával elindult, hogy kiszabadítsa a királylányt a gonosz sárkány fogságából…

Aki erre a kalandra vágyott, nem kellett mást tennie, mint ellátogatnia szombaton délután a Göcseji Múzeumba, ahol a mesék világába csöppenhetett bele. A közgyűjtemény munkatársainak irányításával a gyerekek megsüthették az útravalójukat, hogy aztán kardot fogjanak a kezükbe, és nekivágjanak a próbatételek sorát teljesíteni. Például igazi nyeregben ülve pajzsra hajítottak karikákat és a sárkányszájú ládába dobtak célba labdákat, hogy bizonyítsák ügyességüket. Számot adhattak a magyar népmesék ismeretéről is a hétpróbás mesekvízben, a kirakós játékon pedig a török időket elevenítették fel. S ha végére értek a próbatételeknek, indulhattak a királylány kiszabadítására, megvívni a sárkánnyal. A küzdelmeken túljutva kipróbálhatták a kézügyességüket is, és papírból kivágott sárkányos fejdíszekkel gazdagodhattak a gyerekek. A királylány kiszabadításának fáradalmait a várostörténeti kiállítás mozijának előterében retro diavetítésen pihenhették ki, a fehér vásznon olyan mesék kockái jelentek meg, amelyeket talán még szüleik is csak gyermekkorukban láthattak.