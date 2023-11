RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló, Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Pápáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó (ismétlés) 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó (ismétlés) 19.20 Esti mese 19.30 Diagnózis 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Dokumentum műhely: Vetró András 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Kitekintő 7.30 Info blokk 8.00 A mi portánk 8.30 Híradó 8.45 Székely konyha 9.10 A nagy fafilm 10.10 Info blokk 10.40 Lapozó 12.00 Kitekintő 12.30 A mi portánk 13.00 Székely konyha 13.25 A nagy fafilm 14.25 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk 19.30 Kitekintő 20.00 Híradó 20.15 Szomszédvár 20.45 Mindhalálig 21.25 Ökoportrék Kalas 21.45 Info blokk 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk 1.30 Kitekintő 2.00 Híradó 2.15 Szomszédvár 2.45 Mindhalálig 3.25 Ökoportrék Kalas 3.45 Info blokk 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Kukkantó 6.54 Lassított villámlások nyári zivatarban 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 Török Ferenc – Egy tiszta folt az égen 8.37 Szeretni egy életen át 8.51 Birds on the Catwalk 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Kukkantó 9.54 Lassított villámlások nyári zivatarban 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 Török Ferenc – Egy tiszta folt az égen 11.37 Szeretni egy életen át 11.51 Birds on the Catwalk 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Felkai Miklós 18.28 Zalai krónika 18.43 Spiritusz 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel 19.45 Partizán szerelem 20.11 Szépséges sebhelyeink 21.00 Egy csipetnyi szó: Felkai Miklós 21.28 Zalai krónika 21.43 Spiritusz 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel 22.45 Partizán szerelem 23.11 Szépséges sebhelyeink 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Szakmaközi megbeszélés az iskolai erőszak kezeléséről – Jubileumi hét a Lenti Általános Iskola és Gimnáziumban – Fogyatékos Emberek Világnapja című 2022. évi program Lentiben – Sporthírek – Visszatekintő: Márton-nap 2013-ból – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 A 2023. november 28-i, keddi műsor ismétlése: Kisszigeti búcsú – Idősek köszöntése Lovásziban – Márton-napi pincejárás Tormaföldén – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések