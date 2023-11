RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix 12.00 Zene 14.00 A'la Carte 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó (ismétlés) 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó (ismétlés) 19.20 Esti mese 19.30 Diagnózis 20.00 Híradó (ismétlés) 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Dokumentum műhely: Orawka – A fák szelleme 21.45 Híradó 22.15 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 KanizsaKult 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Dombvidék 8.30 Híradó 8.45 Nagykanizsa–Mecseknádasd 9.45 Hanti Sámán hagyatéka 10.20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.50 Lapozó 12.00 KanizsaKult 12.30 Dombvidék 13.00 Nagykanizsa–Mecseknádasd 14.00 Hanti Sámán hagyatéka 14.35 Lapozó 18.00 Az időgyűrű – Rengetegben 18.30 Az időgyűrű – Sodrásban 19.00 Az időgyűrű – Kapaszkodva 19.30 KanizsaKult 20.00 Tungsram–Nagyatád 21.05 Tűzben edzett sziget – Izland 21.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 21.50 Lapozó 0.00 Az időgyűrű – Rengetegben 0.30 Az időgyűrű – Sodrásban 1.00 Az időgyűrű – Kapaszkodva 1.30 KanizsaKult 2.00 Tungsram–Nagyatád 3.05 Tűzben edzett sziget – Izland 3.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 3.50 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Székely konyha és kert 6.48 Göcsej Filmfesztivál: Where did the bunny go 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 MMA film: Grendel Lajos – Egy perccel rövidebb a nappal 8.37 Göcsej Filmfesztivál: Négy hely, négy évszak 8.51 Vasi falvak: Szalafő 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Székely konyha és kert 9.48 Göcsej Filmfesztivál: Where did the bunny go 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 MMA film: Grendel Lajos – Egy perccel rövidebb a nappal 11.37 Göcsej Filmfesztivál: Négy hely, négy évszak 11.51 Vasi falvak: Szalafő 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Madár Veronika 18.32 Zalai krónika 18.47 Vasi falvak: Velem 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel 19.45 Kukkantó 20.09 Savaria Filmfesztivál: A székely Atlantisz – Böződújfalu emlékére 21.00 Egy csipetnyi szó: Madár Veronika 21.32 Zalai krónika 21.47 Vasi falvak: Velem 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel 22.45 Kukkantó 23.09 Savaria Filmfesztivál: A székely Atlantisz – Böződújfalu emlékére 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Halottak napi megemlékezés Lentiben – Gazdaságfejlesztés Lentiben magánberuházásban – "Remény", Pete Polgár Máté legújabb könyvének bemutatója a könyvtárban – Sporthírek – Lenti város önkormányzati képviselő-testületének október 25-i nyilvános ülése felvételről – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 A 2023. október 31-i, keddi műsor ismétlése: Adáskezdés, műsorajánlat – Október 23-i megemlékezés Lovásziban – Nyugdíjas Klubok kulturális bemutatója Lovásziban (összeállítás) – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések