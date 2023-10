A Csepeli Munkásotthonban rendezték meg a népzenei megmérettetést 69 népdalkör, asszonykórus, férfikar, zenekar, népdalénekes, néptáncegyüttes szereplésével. Mint a versenykiírásból is kiderül, a hazai csoportok mellett a határon túli magyarság is képviseltette magát, ezért is különösen jelentős ez az újabb sikert, melyet a csesztregi népdalosok könyvelhetnek el maguknak, illetve Zala vármegyében az idei versenyen egyedüliként nyerték el az örökös nagydíjat, melyet frissen alapított a Vass Lajos Népzenei Szövetség.

Molnár Ferencné, aki immár 35. éve vezeti a népdalkört elmondta, hogy az értékeléskor elhangzott, hogy a díj egyben a sok évtizedes kiemelkedő munkájuk elismerése.

– 1971-ben alakult meg a népdalkör, a Vass Lajos minősítőkön a kezdetektől részt veszünk, ahogy meghirdették és mindig kiemelkedő eredményt értünk el – mondta. – Ezt a versenyt kétévente szervezik, rendeznek elődöntőt, ez idén Bükkön volt, onnan mentünk a középdöntőre Sümegre, majd a döntőbe Budapestre. Azért is számít kiemelkedő eredménynek, mert ez a verseny, a hazai KÓTA minősítővel ellentétben, az egész Kárpát-medencét érinti. Mindig két dalcsokorral kell erre a megmérettetésre készülni, a hazai összeállítást idősebb Horváth Károly gyűjtéséből vittünk, a másik repertoár pedig fejér megyei gyűjtés volt. Az elődöntőn a zsűri választja ki, hogy melyik gyűjtéssel megy tovább a következő körbe a dalkör, mi Horváth Károly gyűjtését vittük a döntőre, katonadalokat énekeltünk. A neves zenészekből álló zsűri elnöke dr. Alföldy-Boruss István népzenekutató, de helyet foglalt a bírálók köztDévai János a Magyar Rádió népzenei szerkesztőségének nyugalmazott vezetője, a munkáját segítette a zalaegerszegi ifj. Horváth Károly népzenetanár is.

Molnár Ferencné hozzátette, hogy a hazai KÓTA-versenyen is felértek a csúcsra, elnyerték már a nagydíjat, valamint ötször nyertek Vass Lajos Nagydíjat, háromszor különdíjat és most az örökös nagydíjat, vagyis mindkét népzenei minősítőn megkapták a legmagasabb fokozatot. A kiemelkedő eredmények ellenére ugyanazzal a lendülettel dolgoznak, illetve énekelnek tovább, hiszen nem csak az éneklés, a szereplések tartja össze a társaságot, hanem a barátság is.

– A tagok közül ketten vannak, akik, ha nem is alapítástól, de a korai kezdetektől részt vesznek a dalkör munkájában – folytatta. – A többiek közül többen velem kezdtek, vagy idő közben csatlakoztak. A mostani csoport évek óta együtt van, nagy odaadással, kitartóan készülünk minden fellépésre, hetente próbálunk, a nagyobb versenyek előtt többször is. Ahhoz, hogy tartsuk a színvonalat állandó gyakorlás kell. Nem hagyjuk abba a versenyzést, folytatjuk a munkát együtt, nem adjuk alább ezután sem. Jövőre pedig erdélyi turnéra készülünk, illetve annak is nagyon örülnénk, ha új tagokat köszönthetnénk a soraikban.