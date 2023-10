- Tavaly már énekeltem egyszer a filmzenei koncert előtt, amikor diákok léphettek fel, és az énektanárom, Berkes Dániel nekem is lehetőséget adott erre, de idén már a filmzenei koncert közreműködőjeként állhattam színpadra a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar kíséretével. Ez volt a második alkalom, hogy nagyobb tömeg előtt szerepeltem, egyszer, igaz, még gyerekkoromban, a Győri Győrkőc fesztiválon volt hasonló élményem. A zalaegerszegi filmzenei koncerten nagyon jól éreztem magam, több dalt előadtam, egyet duettben a kiváló énekes Korponay Zsófival – mondta Roland.

Roland kiskora óta énekel. Zenész nagypapája, aki dobolt, gitározott és énekelt, fedezte fel tehetségét és tanította. Unokája nagyon sokáig autodidakta módon fejlesztette tudását, megtanulta kedvenc előadói – többek között Caramel – slágereit a You Tube-ról.

- Az első komolyabb megmérettetésem Az ének iskolája című televíziós tehetséggondozó műsor volt 2015-ben. Akkor még nem volt énektanárom, a magam elhatározásából jelentkeztem, és bejutottam az ország 16 legjobbja közé. A felkészülés és a felvételek körülbelül 2-3 hónapig tartottak, és nagyon élveztem. Szandi volt a mentorom, és sokat foglalkozott velünk Szankovics-Kiss Enikő énektanár, neki szintén nagyon hálás vagyok.

Sárközi Roland a zalaegerszegi filmzenei koncert előtt az est többi szólóénekes közreműködőjével. Jobbján Támadi Anita, balján Dura Veronika, Cseh Richárd és Korponay Zsófia Fotó: Pezzetta Umberto

A műsor meghozta Roland számára az országos ismertséget, majd a Voice jelentett újabb ugródeszkát. A válogatót nemrég közvetítette a televízió, melyben Roland Charlie Könnyű álmot hozzon az éj című dalát énekelte.

„Senki nem fordul meg? Pedig ez szép!” – mondta előadása közben Miklósa Erika operaénekes, de a zsűri tagjai közül nemcsak ő bánta meg utólag a döntést, hogy nem juttatta tovább a zalaegerszegi fiatalembert, hanem Curtis is. A produkcióról szóló vitának nagy sajtóvisszhangja volt.

- Visszanéztük a műsort, pedig nem nagyon szerettem volna, s láttam, hogy a zsűri bizonytalan volt. Mintha egymásra vártak volna, hogy ki mond igent. Csalódott voltam, hogy nem jutottam tovább, ami főleg azért volt rossz érzés, mert magamat kezdtem hibáztatni, de utólag megnézve úgy láttam, hogy jó volt a produkció. A Voice-ban ennek ellenére természetesen voltak pozitív élményeim is. Nagyon örültem, hogy

az a zenekar kísért, amelynek legtöbb tagjával már Az ének iskolájában is találkoztam, rendkívül nagy tudású komolyzenészek, és nagyon jól szólt minden.

Roland a zalaegerszegi Báthory-iskolában tanul pincérnek, harmadik osztályos, és mellette a Pálóczi-zeneiskolában Berkes Dánielhez jár énekórákra harmadik éve. Azt mondja, nagyon sokat segített neki az énektanára, sokat fejlődik a zeneiskolai képzés alatt.

- Az is jó benne, hogy nemcsak az éneklésben lehet fejlődni, hanem belelátok a zenészek világába, megtanulom, hogyan kell abban mozogni, és mindenben segítenek, akármilyen problémám merül fel. Zongorázni is elkezdtem, még friss a dolog, és a zeneelméleti tudásomat is igyekszem bővíteni.

Rolanddal vendéglátóhelyeken, szállodákban is találkozhat a közönség, hiszen összeállított olyan műsorokat, amelyekkel szórakoztatja a kikapcsolódásra vágyó közönséget. Repertoárját szélesíteni szeretné, hogy többféle műsort kínálhasson. Sok műfajban mozog otthonosan, nagy kedvencei közé tartoznak például a már említett Caramel mellett Máté Péter, Elvis, Stevie Wonder, Tom Jones dalai. A pincér szakmát is kedveli, de a nagy szerelem mégiscsak a zene, nem telik el nap, hogy ne hallgatna vagy tanulna újabb és újabb slágereket.