Rékasi Károly az önálló estről szólva több helyütt is hangsúlyozta, kiemelt cél volt, hogy ne a forradalmi életutat dolgozza fel, az iskolában megismert életmű kevésbé ismert szövegeit is bemutassa.

A műsor személyes bevezetővel kezdődött, melyben a jászberényi születésű színművész hangbejátszással idézte fel a saját kötődését az alföldi tájhoz, az iskolás évei alatt megszeretett versekhez s Petőfi őszinteségéhez.

A hallgatóság megismerkedhetett a Kerényi Frigyeshez írt Petőfi-levelekkel, melyeket egyébként sosem küldött el a címzettnek. Az est gerincét az Útirajzok című naplóbejegyzések adták, melyek 1845-47 közt, az erdélyi utazások során születtek. A színpadkép vetített díszlete szerint az előadó a közönséggel együtt mintha egy vonatfülkében ülne, hogy átérezhesse a költő vándorlását. Erre az időszakra esik a Szendrey Júliával kötött házasság, ezért a szerelmi líra remekeiből is válogatott Rékasi Károly, de a tájköltészet is szerepet kapott. A versek hangulatához Somlai Valéria zongoraművész zongorajátéka is hozzájárult.