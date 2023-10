A 17 éves hagyományra visszatekintő Országos Könyvtári Napok a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének kiemelt értéke, a könyvtáros szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata. A rendezvény idei szlogenje a Hídépítők – A könyvhíd, a könyvtár összeköt.

Lentiben is elkezdődtek az események ehhez kapcsolódóan. Lapath Gabriella könyvtárvezető elmondta, hogy minden korosztályt igyekeztek megszólítani. A legnagyobb népszerűségre a szabadulószoba számíthat, ide október 7-től, péntektől várják a 2-5 fős családokat, baráti társaságokat, akik szeretnek játszani és részt venni egy briliáns mentőakcióban.

E héten pénteken 15 órakor irodalmi délutánra hívják az érdeklődőket, ahol Utassyné Horváth Erzsébet nyugalmazott pedagógus faggatja majd munkásságáról Baley Endre írót, költőt és Szondi György műfordítót, irodalomtörténészt.

Október 8-án a Könyves Vasárnapon bábelőadással várják az óvodásokat, a helyi óvónők alkotta Napvirág Bábcsoport 10 órától Kolontos Palkó történetét adja elő. E napon 12.30 óráig tart nyitva a könyvtár, ahol kölcsönzésre, beiratkozásra is lehetőség nyílik.

A könyvtár igazgatója arról is beszámolt, hogy a héten elindult a baba-mama klub, az első foglalkozáson Reistetter Andrea, a helyi bölcsőde vezetője válaszolt a kisgyermekes szülők kérdéseire.