Ez a megállapítás kedden hangzott el a Griff Bábszínház új - illetve felújított, hiszen 2016/17-es évadban már szerepelt a repertoárban - előadásáról, a Misi Mókus kalandjairól tartott tájékoztatón.

A vörösfarkú mókusok között az egyetlen fekete farkú, Misi kalandjairól szóló történet hangsúlya ez alkalommal a másság elfogadására helyeződött át, emelte ki a rendező, Markó Róbert, a veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatója. A gyerekek számára is átélhető lesz a barátság fontossága és az, hogy miként csiszolódnak össze, mi módon tagozódnak be olyan közegbe, ahol ők másnak, furcsának tűnnek, mert eltérnek a többségtől testileg, lelkileg. Mit kezd ezzel Vörösmókusország? Ez a mondanivaló minden korban aktuális, tette hozzá.

Az előadás a klasszikus, paravános kesztyűbábozást ötvözi az egész alakos színészi játékkal. Mindezt sok zenével, már-már musicalszerű táncbetétekkel gazdagítva a darabot.

Tersánszky Józsi Jenő felnőtteknek is üzenő, 1952-ben született meséjét bábszínpadra Nagy Orsolya alkalmazta. A zenét Tarr Bernadett jegyzi, a koreográfusi feladatot Fejes Kitty munkáját felhasználva Bora Levente látta el, látványtervező Boráros Szilárd, a korrepetitor Kovács Kata. Misi mókust Horváth Máté Zsolt játssza, az egyetemről nemrég kikerülve neki ez az első főszerepe. Társa lesz a kalandokban vendégművészként Czéh Dániel, aki Bumba majmot alakítja, emellett több szereplő életre keltése is vár a művésztársakra, Kassay Mártonra, Vári Vivienre, valamint a darabban hat évvel ezelőtt is szerepelt Szolnok Ágnesre és Szilinyi Arnoldra. A bemutatót szombaton 17 órakor tartják, és a darab egyike az iskolások bérletes előadásainak, árulta el Szücs István igazgató.