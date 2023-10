Kováts Laura Rozália, a Belső tenger című könyv szerzője híres emberek gyermeke. Édesanyja Kováts Adél színművész, a Radnóti Színház igazgatója, apja Kováts Tibor balettművész. A kislány 32 hetesen koraszülöttként jött világra, az orvosok hydrocephalust, azaz vízfejűséget diagnosztizáltak nála. A könyv Rozi különleges életútjába, küzdelmeibe enged bepillantást. Az egyes fejezetekből kiderül, hogy a fiatal lánynak az alapbetegsége mellett még milyen újabb betegségekkel kellett megküzdenie, s az is, hogy kik milyen módszerekkel igyekeztek az életvitelét megkönnyíteni.

Rozi rengeteg kezelésen esett át, de nem csüggedt, elkezdett írni, különórákra járt, szabadfestészettel foglalkozott, és elsajátította a gépírást. Az akadályokon hihetetlen akaraterővel kerekedett felül, ugyanakkor több mélypontot is megélt, kialakultak függőségek, melyekről kendőzetlenül, őszintén mesél.

A mű érdekessége, hogy benne nemcsak Rozi szólal meg, az előszót édesanyja írta, de a lapokon a fejlesztő pedagógusok, barátok, volt osztálytársak gondolatai is megjelennek. Az utolsó fejezetben egyfajta kuriózumként egy könnyen érthető kommunikációval készült összefoglaló is helyet kapott. Rozi könyve lélekemelő olvasmány a sorstársaknak, de azoknak is, akik bár testileg épek, sokszor nem élnek azokkal az adottságokkal, melyeket születésük pillanatában kaptak.