Az ünnepségen elhangzott: a murakeresztúriak Karcsijára méltán büszke a település, hiszen a helyi általános iskolából indulva hatalmas utat járt be, s lett a szombathelyi főiskola rektora, számos tudományos kutatás vezetője. Noha Gadányi Károly nem él a faluban, mégis ezer szállal kötődik Murakeresztúrhoz, ösztöndíjat alapított a jó tanuló diákok elismerésére, mecénása a helyi közösségeknek és számos egyéb módon segítette, támogatta szülőfaluját.

Nem meglepő tehát, hogy életét és munkásságát könyvben foglalták össze a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat támogatásával.

Délután a horvátok tájházában pedig állandó kiállítás is nyílt Gadányi Károly relikviáiból, melyek közt festmények, elismerések, díjak és oklevelek is láthatók.