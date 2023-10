A kiállítás megnyitóján Tóth Renáta köszöntötte a megjelenteket, köztük az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI diákjait. A könyvtárigazgató hangsúlyozta, időről időre kinyitják páncélszekrényük ajtaját és megmutatják azokat a féltve őrzött kincseket, amiket az olvasók egyébként nem, vagy csak ritkán láthatnak. Most erre az Országos Könyvtári Napok programsorozata adott alkalmat, melynek idei szlogenjéhez - A könyv híd, a könyvtár összeköt - jól illeszkedett az esemény, hiszen a bibliotéka a bemutatott összeállítással a múlt értékeit tárta fel - fogalmazott az igazgató. Kiss Gábor főkönyvtáros előadásában kitért arra, hogy minden megyei könyvtárnak kiemelt feladata, hogy az adott vármegyére vonatkozó szakirodalmat, irodalmat térben és időben meghatározva gyűjtse. A könyvek mellett ezért állományukban térképek, metszetek, plakátok, képeslapok, képi ábrázolások is helyet kapnak, tehát mindazok a dokumentumok, melyek történeti értékkel bírnak.

Adys diákok ismerkednek a kiállítás becses darabjaival

Fotó: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Gazdag tárházukból a legújabb, mini kiállítás egyfajta keresztmetszetet ad. A főkönyvtáros kiemelte, ezúttal több könyvritkaság közül válogattak, így került a tárlóba a legrégebbi, megyénkben nyomtatott könyv reprint kiadása, ami 1574-ben jelent meg. Egy 16. századi protestáns kalendáriumra is felhívta a figyelmet, melyben egykorú bejegyzések olvashatók Zrínyi Miklós 1663-1664-es téli hadjáratáról. Pompás kiállítású darabnak nevezte Magyarország topográfiáját, mely Mária Terézia fiának, József királyi főhercegnek, a későbbi kalapos királynak készült azért, hogy felkészítse az uralkodásra.

A bibliotékában valódi könyvritkaságok is láthatók

Fotó: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A vitrinek egyikében elhelyezték a névadó, Deák Ferenc eredeti követjelentését, melyben az országgyűlési tevékenységéről számolt be. A másikba az 1890-es években megjelent kiadványok kerültek, köztük Alsó-Lendva Nagyközség Milleniumi Emlékkönyve, ami könyvészetileg is különleges kiállításúnak számít. Kultúr- és helytörténeti csemegéknek minősülnek a metszetek, köztük a 17. századi vár- és városábrázolások, melyek például Kanizsa erődítményét vagy Zalaegerszeg 19. század eleji látképét jelenítik meg. Utóbbin jól kivehetők az utcák, és a legmeghatározóbb épületek. Kifüggesztettek több térképet is, ezeken a vármegye nagyságának változását és az ábrázolás finomodását lehet követni. Érdekes dokumentumfajtának minősülnek a képeslapok, melyeken a települések látványosságait, épületeit örökítették meg.

A tárlókban a névadóhoz köthető dokumentumok is megjelennek

Fotó: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A könyvtárosok Hévíz, Nagykanizsa és Zalaegerszeg 19-20. századi üdvözlőlapjai közül választottak ki néhányat, melyeket ha csak rövid időre is, de közkinccsé tettek. A különleges összeállítást az érdeklődők a könyvtár nyitvatartási idejében október 24-ig tekinthetik meg.